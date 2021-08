Kriza je močneje udarila po izvoznikih

V nadaljevanju preberite:

Pandemija novega koronavirusa je vplivala tudi na finančno zdravje podjetij, ki se zdaj izraža na bonitetnih ocenah. O tem, kako se zdaj na spremenjene okoliščine odzivajo podjetja, kako je s plačilno disciplino, likvidnostjo, in kako s previdnostjo in zaupanjem v odnosih med poslovnimi partnerji, smo se pogovarjali z Mojco Kunšek, direktorico Ajpesa. Med drugim je napovedala, kako bo na gospodarstvo vplivalo postopno sproščanje državnih ukrepov za blaženje posledic pandemije in komu bo najteže, če bo ta še vztrajala.