Lastništvo zaposlenih krepi motivacijo

Lastništvo zaposlenih je tema, ki se ji v Sloveniji namenja vse več pozornosti. Nedavni prispevki dveh vplivnih gospodarstvenikov, Bineta Kordeža in Igorja Akrapoviča, so spodbudili razpravo o potencialih in izzivih tega lastniškega modela.

Pogovor je resen, tema pa zahtevna. Pri korakih na področju lastništva zaposlenih gre, po mojem mnenju, za zgodovinsko priložnost, s katero lahko postavimo nove, bolj vključujoče in trajnostne temelje za velik del tržnega gospodarstva. Številni se z mano ne strinjajo, med njimi so tudi nekateri, ki govorijo iz izkušenj.

Razmisleki Kordeža in Akrapoviča – in še koga – so pomemben prispevek k dialogu, hkrati pa razkrivajo potrebo po dodatnih pojasnilih in predstavitvi boljših praks iz tujine ter rešitev, ki jih prinaša slovenska zakonodaja esop v tem letu.