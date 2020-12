Letu, ki se izteka, lahko rečemo tudi električno

V članku preberite Moramo pa biti pošteni in priznati, da je leto 2020 prineslo tudi nekaj dobrega. Vlagatelji smo postali precej aktivnejši na področju nagrajevanja podjetij, ki spoštujejo tako imenovane dejavnike ESG (okoljski, družbeni in korporativni), in kaznovanju podjetij, ki se vedejo neodgovorno. Podjetja se že več leta trudijo, da bi upoštevala ESG pri svojih poslovnih odločitvah in tako zadostila vse večjim zahtevam vlagateljev. Kljub temu je pred nami še dolga pot. Letošnje leto je jasno dokazalo, da vlagateljem ni vseeno.