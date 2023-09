Litostroj z rekordno pogodbo v Kanadi

Skupina Litostroj bo za hidroelektrarno Pointe du Bois v kanadski provinci Manitoba dobavila osem celotnih turbinsko-generatorskih sklopov. Proizvajalec turbin je dobil rekordno naročilo v vrednosti več kot 100 milijonov ameriških dolarjev na podlagi razpisa upravljalca elektrarne, podjetja Manitoba Hydro. Naročilo bo izvedla kanadska hčerinska družba, Litostroj Hydro, s sedežem v Quebecu.

Pogodba vključuje nov hidravlični design turbin, celoten inženiring, proizvodnjo in dobavo osmih enot, vključno z montažo in celovitim testiranjem in zagonom elektrarne. V njem bosta sodelovala Litostroj Inženiring s sedežem v Blanskem na Češkem z razvojem hidravlične oblike in Litostroj Power, ki bo turbine izdeloval v Ljubljani. Litostroj skupina je industrijski steber skupine ENERGO-PRO, mednarodnega upravljalca hidroelektrarn s sedežem v Pragi.

Hidroelektrarna Pointe du Bois. FOTO: Litostroj

»Čeprav je Kanada za nas že tradicionalni trg, tu še vedno vidimo velike priložnosti za nadaljnjo rast,« je dejal Václav Černý, glavni izvršni direktor skupine Litostroj. »Premagati konkurenco na tako zahtevnem trgu, pri stranki s tako visokimi zahtevami, je za nas velika čast in potrditev izjemne kakovosti naših izdelkov in strokovnega znanja naših zaposlenih,« je dodal.

Pointe du Bois je hidroelektrarna pretočnega tipa in se nahaja na reki Winnipeg. Skupno bo dobavljenih 16 Francisovih turbinskih enot, natančneje dvojčkov tipa »camel back« z dvema nasproti ležečima si Francisovima gonilnika, ki si delita skupno sesalno cev in poganjata isto gred. Skupna inštalirana moč turbin bo znašala 78 megavatov.

Turbine izdelujejo v Ljubljani. FOTO: Aleš Černivec

Litostroj je odgovoren za zamenjavo polovice vseh trenutno vgrajenih turbin in generatorjev. Cilj je zvišati stopnjo zanesljivosti hidroelektrarne, podaljšati njeno življenjsko dobo vsaj do leta 2055 in znatno povečati proizvodnjo. Elektrarna Pointe du Bois bo proizvedla dodatnih 380 giavatnih ur električne energije, kar bo omogočilo oskrbo z električno energijo 35.000 gospodinjskim odjemalcem v provinci Manitoba.

Druga faza projekta predvideva gradnjo novega, 50 kilometrov dolgega daljnovoda, z namenom povečanja prenosnih zmogljivosti omrežja, ki jih narekuje sedaj povečana proizvodna kapaciteta elektrarne. Večina naročil, ki jih Litostroj izvaja danes, je povezanih s posodobitvijo in obnovo hidroelektrarn.