Logistične karte se mešajo na novo tudi za Luko Koper

»Logistični tokovi se zaradi vojne v Ukrajini in zaradi gospodarskih sankcij in visokih ladijskih zavarovalnin na račun vojnega tveganja na območju Črnega morja intenzivno spreminjajo za vse, ne le v Evropi. Velik del blaga, ki je bil namenjen v črnomorska pristanišča, zdaj išče nove poti,« pravi predsednik sekcije pristaniških špediterjev Čedomir Bojanić. V Luki Koper občutijo spremembe, vendar jim pretovor zaradi vojne ni upadel, ker niso neposredno odvisni od ruskega ali ukrajinskega trga.

V Črno morje pluje vse manj ladjarjev. Ker se je vojna začela šele pred štirimi tedni, se to še ne pozna prav veliko, zares se bo poznalo šele čez nekaj mesecev. Tudi pretovor z železnico čez Ukrajino in Rusijo po kopnem se zmanjšuje in tovor še bolj pritiska na ladje, te pa na druga zahodnoevropska pristanišča. Toda koprsko pristanišče nima veliko kapacitet za večje dodatne količine, ocenjuje Čedomir Bojanić.

Takoj po uvedbi sankcij so plovbo v ruska pristanišča ustavili vsi največji ladjarji, kot so Maersk, MSC, CMA-CGM in Hapag Lloyd. V ukrajinska pristanišča pa ladjarji ne plujejo več zaradi vojne nevarnosti. Tako je hamburški HHLA, ki upravlja pristanišče v Odesi, svoje delavce vrnil v Nemčijo. V škripcih so tudi pristanišča drugih držav ob Črnem morju.

Poslovanje po principu:

kar ulovim, ulovim

Eden od predstavnikov logistov v Sloveniji, ki noče biti imenovan, je povedal, da v mnogih tovarnah ne vedo, kako se bodo oskrbovali čez dva ali tri tedne. »Položaj je za vse, ki so odvisni od logistike, precej kaotičen in nepredvidljiv. Na boljšem bodo tisti, ki imajo dovolj prostora, dovolj kontejnerjev in ljudi v pristaniščih, na železnicah in cestah. Zdaj se posluje po tem principu: Vrgel sem mrežo, kar ulovim, ulovim.«

Evropska pristanišča na različne načine občutijo novo krizo, ki je posledica vojne. Rotterdam, ki je imel kar 13 odstotkov tovora za ruski trg, je seveda precej bolj oškodovan. Tudi tržaško pristanišče je bistveno bolj prizadeto kot koprsko, saj nafta iz Rusije, Kazahstana in Azerbajdžana pomeni 45 odstotkov vse nafte v tržaškem pristanišču in več kot polovico tiste nafte, ki iz Trsta potuje po naftovodu v Avstrijo, Nemčijo in na Češko. Trst je na leto običajno pretovoril med 40 in 45 milijoni ton nafte. Iz Mariupolja pa so v pristanišču Tržič (ki je sestavni del tržaškega pristaniškega sistema) tovorili po tri milijone ton jeklenih proizvodov za italijansko jeklarsko industrijo.

Kako se vojna

odraža v Luki Koper

Količina pretovora, ki je bil namenjen ruskemu ali ukrajinskemu trgu, je bila v Kopru zanemarljiva, zato kriza na teh dveh trgih ne vpliva bistveno na poslovanje koprskega pristanišča. »Toda vojna bo imela širši vpliv na globalno ekonomijo, zato je težko napovedati, v kolikšni meri in pri katerih blagovnih skupinah bi lahko občutili posledice. To je lahko včasih tudi priložnost, kar trenutno opažamo pri sadju in zelenjavi. Države, ki so pridelovalke hitro pokvarljivega blaga (Izrael, Egipt, Republika Južna Afrika in druge), ki so prej izvažale velike količine sadja in zelenjave v Rusijo, zdaj iščejo nove trge,« nam je odgovoril vodja odnosov z javnostmi Luke Koper Sebastjan Šik.

V Luki Koper za razliko od Trsta ne čutijo nobenih razlik v pretovoru naftnih derivatov. Njihov pretovor poteka normalno. Nič se še ni spremenilo niti pri napovedani ponovni vrnitvi premoga za italijansko termoelektrarno v Tržiču. V Italiji so namreč predvideli možnost ponovnega zagona te elektrarne, vendar v Kopru niso dobili še nobenega novega naročila.

Trenutno pretovarjajo v Kopru več avtomobilov, kot so načrtovali. Foto Voranc Vogel

V zadnjem času pa se je opazno povečal pretovor avtomobilov. V Luki odgovarjajo, da gre za nove posle, ki so jih pridobili za izvoz evropskih avtomobilov na azijske trge. Luki Koper je očitno uspelo prepričati evropske proizvajalce, da ponujajo najboljšo možnost za pretovor avtov. Toda hkrati evropske avtomobilske proizvajalce skrbi, kako bodo lahko naprej izdelovali avtomobile, če iz Ukrajine in Rusije ne prihajajo več nekatere avtomobilske komponente. V obeh državah so za avtomobilske tovarne izdelovali predvsem električne kable. Zdaj bodo morali te komponente pridobiti pri drugih dobaviteljih, če bodo lahko nadomestili izpadle ruske in ukrajinske komponente. Če lahko zdaj pretovarjajo v Kopru več avtov, ni povsem jasno, kako bo z njimi v naslednjih mesecih.

Brez Rusije po novih poteh vsaj do konca leta 2023.

Po informacijah Čedomirja Bojanića ladjarji ocenjujejo, da bodo težave na ruskem in ukrajinskem trgu trajale še najmanj do konca leta 2023. Tudi če bi se vojna končala že naslednji mesec, se sankcije ne bodo ustavile tako hitro.

Vojna je prizadela tudi industrijo turističnih križarjenj v Črnem morju in v Baltiku. Križarjenjem v Evropi se bodo še naprej izogibali turisti iz prekomorskih držav, ki so doslej omejili prihode zaradi covida-19. Po ocenah županove svetovalke za posebne projekte v Kopru Jane Tolja se zaradi spremembe itinerarijev v Črnem morju in Baltiku ne bo povečalo število potniških ladij v Kopru, kjer so letos že pred vojno načrtovali prihod 70 križark in 89.000 potnikov na njih. Veliko bolj bo na promet potniških križark v Jadranu vplivala prepoved vplutja velikih ladij v beneško laguno. Na račun te prepovedi naj bi se največ ladij preselilo v Trst, deloma v Raveno in Koper.