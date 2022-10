Luka Koper bo krepko povišala dobičkonosnost

Nedavno objavljen rebalans poslovnega načrta Luke Koper nam sporoča, da bo podjetje letos prvič ustvarilo več kot 300 milijonov evrov čistih prihodkov, medtem ko so ti lani znašali 228 milijonov evrov. Rast prihodkov Luke Koper gre pripisati višjim cenam, daljšemu času skladiščenja zaradi težav pri globalnih dobavnih verigah in tudi povišanemu obsegu pretovora.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Nedavno objavljen rebalans poslovnega načrta Luke Koper nam sporoča, da bo podjetje letos prvič ustvarilo več kot 300 milijonov evrov čistih prihodkov, medtem ko so ti lani znašali 228 milijonov evrov. Rast prihodkov Luke Koper gre pripisati višjim cenam, daljšemu času skladiščenja zaradi težav pri globalnih dobavnih verigah in tudi povišanemu obsegu pretovora. Tudi zvišanje cen v transportni dejavnosti in preusmeritev logističnih poti Luka Koper v poslovnem smislu dobro izkorišča. Zato ne čudi, da se bo dobiček več kot podvojil.

Luka Koper je sicer že zabeležila rekordno prvo polletje, tako po dobičku kot po prihodkih. Dobiček na delnico se je zvišal kar na tri evre, medtem ko je v lanskem primerljivem obdobju znašal 1,18 evra. Luka Koper sicer že dlje vodi zelo stabilno dividendno politiko. V zadnjih osmih letih je v povprečju izplačala 1,17 evra na delnico na leto. Pričakovani podvojeni letošnji dobiček tako lahko pomeni izplačilo dividende, višje od dveh evrov. Na primer, dividenda dveh evrov po delnici bi v času pisanja pomenila 8,8-odstotni dividendni donos.

Že polletje je bilo za tretjino boljše

Odlični poslovni izid Luke Koper se je v prvem polletju sicer odrazil v 155,1 milijona evrih prihodkov, ki so bili za 40,5 milijona evrov oziroma 35 odstotkov višji kot v istem obdobju leta 2021. Čisti dobiček skupine v višini 41,5 milijona evrov je za 169 odstotkov višji kot v prvem polletju prejšnjega leta, kljub 11-odstotni rasti odhodkov. V Luki so se investicijske aktivnosti nadaljevale tudi v prvem polletju, saj je bilo v tem obdobju investiranih 31,9 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot lani v istem obdobju.

INFOGRAFIKA: Delo

Podjetje je septembra na svoji spletni strani sporočilo, da je proizvajalec električnih vozil Tesla Luko Koper lani izbral za eno od vstopnih točk v Evropo za svoja vozila, izdelana na Kitajskem. Pred kratkim pa so prek Kopra začeli izvažati tudi prvi model Y, izdelan v Berlinu. Strateški položaj pristanišča omogoča krajše intervale med proizvodnjo in dobavo ter zmanjšanje s transportom povezanih izpustov CO 2 . Luko Koper so izbrali tudi zaradi strokovnega znanja in izkušenj na področju avtomobilske logistike. zaradi katerih so bili v lanskem letu po pretovoru med petimi najuspešnejšimi avtomobilskimi terminali v Evropi.

Prihodki rastejo, dolg pada

V zadnjih desetih letih so se prihodki Luke Koper s 144,36 milijona evrov leta 2012 povišali na 228,44 milijona evrov leta 2021, medtem ko se je dolg v istem obdobju znižal s 183,8 milijona evrov na 72,61 milijona evrov. Nadaljevanje te dinamike bo v prihodnje podpiralo izplačila dividend.

Glede na dejstvo, da zaradi vojne v Ukrajini in nadaljevanja kitajske politike ničtega covida težavam, povezanim z zastoji v globalnih verigah, še ni videti konca, lahko pričakujemo, da se bo povišana dobičkonosnost podaljšala v prvo četrtletje prihodnjega leta. Za dolgoročno podprto višjo dobičkonosnost pa je pomembna, upajmo, da čimprejšnja, uspešna realizacija projekta 2TDK.

Letos smo bili priča hujšim sušam v Evropi, ZDA in na Kitajskem. Študije kažejo, da človeška dejavnost krepko povišuje verjetnost nastanka tako ekstremnih dogodkov. To sicer ne pomeni, da bo nizek vodostaj postal vsakoletna stalnica. Če pa bi se ta proces še pospešil, bi to lahko imelo posledice za morska pristanišča, ki se na primer navezujejo na Ren in zaledno logistiko, ki je odvisna od rečnega transporta. V tem primeru bi seveda logisti začeli iskati alternativne poti, kjer bi Luka Koper lahko pridobila.

Kar je pa sicer že zdaj dejansko spodbudno, so napovedi podjetja DHL, ki v svojem poročilu o napovedi trgovinskih trendov navaja, da so trendi v globalni trgovini kljub vojni v Ukrajini pozitivni ter da je zdaj obseg mednarodne blagovne menjave deset odstotkov večji, kot je bil pred pandemijo covida-19.