Luka Koper rekordno s kontejnerji

Na kontejnerskem terminalu Luke Koper so v iztekajočem letu pretovorili skoraj 997.000 kontejnerjev TEU. To je nov rekord in dosežek Luke Koper z rahlo grenkim priokusom, saj so sredi leta pričakovali, da bi glede na tedanji trend pretovora morda lahko presegli magični milijon pretovorjenih zabojnikov, vendar so razmere v svetovni trgovini očitno še zmeraj v dobršni meri nepredvidljive.

Kljub temu je koprsko pristanišče ohranilo primat na Jadranu pri zabojnikih (in avtomobilih) in preseglo rekord iz leta 2018, ko so pretovorili 988.500 zabojnikov.

V Luki Koper so v devetih mesecih pretovorili 755.980 kontejnerjev, v Trstu na 7. pomolu - 492.862, v Benetkah - 378.458 in na Reki - 232.047 kontejnerjev.

»Gre za pomemben mejnik, še posebej če upoštevamo vplive pandemije na globalne logistične tokove,« je dosežek komentiral novi predsednik uprave Boštjan Napast, ki je čestital vsem sodelavcem na kontejnerskem terminalu in drugim, ki so prispevali k takemu rezultatu, ter se zahvalil poslovnim partnerjem za zaupanje. »S tako podporo in z naložbami v povečanje zmogljivosti bomo še naprej ohranili položaj največjega kontejnerskega terminala v Jadranu,« je dejal Napast.

Le tri tisoč zabojnikov je zmanjkalo, pa bi jih bilo milijon. FOTO: Leon Vidic

Dodatna vlaganja utrjujejo položaj pristanišča

K rekordu in rasti pretovora je poleg visoke produktivnosti prispevalo tudi podaljšanje prvega pomola, na katerem so junija podaljšali operativno obalo za skoraj 100 metrov, zdaj pa nadaljujejo z dodatnim povečevanjem kapacitet kontejnerskega terminala. Do sredine leta 2022 bodo pridobili dodatnih 25.000 kvadratnih metrov predvsem skladiščnih in manipulativnih površin. Vrednost celotne naložbe povečevanja prvega pomola znaša 45,6 milijona evrov, pri čemer so del nepovratnih sredstev pridobili tudi iz evropskega projekta NAPA4CORE. S to naložbo in drugimi izboljšavami se bo letna zmogljivost terminala z dosedanjih en milijon dvignila na 1,5 milijona kontejnerjev. Pri tem bosta ključnega pomena tudi dve najsodobnejši kontejnerski dvigali (razreda super post-panamax), za kateri so namenili približno 22 milijonov evrov. Poleg tega v Luki pripravljajo dokumentacijo, s pomočjo katere bodo lahko dogradili še severni del prvega pomola, prav tako namenjenega pretovoru kontejnerjev, s čimer bodo še dodatno utrdili svoj položaj pri zabojnikih.

Hkrati v Luki že komaj čakajo na leto 2026 in obljubljeno dograditev in posodobitev železniških tirov v državi, saj polovico kontejnerjev iz slovenskega pristanišča proti zaledju (ali v obratni smeri) potuje po železnici.