Lumar eden izmed desetih evropskih junakov trajnosti

Na zaključnem dogodku natečaja SME EnterPRIZE v Bruslju je Skupina Generali predstavila deset junakov trajnosti, izbranih med več kot 7000 evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), ki izstopajo po svojem trajnostnem poslovanju. Med njimi je bilo tudi slovensko podjetje Lumar, ki je bilo tudi eno izmed letošnjih nominirancev za Delovo podjetniško zvezdo.

Omenjeni natečaj je namenjen večanju odpornosti in spodbujanju trajnostnega prehoda med malimi in srednje velikimi (MSP) evropskimi podjetji.

Podjetje Lumar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot so še sporočili iz Skupine Generali, je bila obenem včeraj v Bruslju predstavljena tudi bela knjiga SME EnterPRIZE 2023, ki je nastala v sodelovanju s Skupino Generali in Univerzo SDA Bocconi. »Izsledki raziskave dokazujejo, da je trajnostni prehod malih in srednje velikih podjetij v Evropi kljub številnim izzivom, ki jih morajo premagati, ostal trden. Kar 44 odstotkov MSP je izjavilo, da sprejemajo ali bodo kmalu sprejela trajnostne poslovne prakse, kar je za tri odstotne točke več kot v raziskavi iz leta 2022.«

Lastnik in direktor podjetja Lumar Marko Lukić. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podjetje Lumar je slovenski junak trajnosti, ki se je s svojimi trajnostnimi praksami in z dolgoletnim uresničevanjem jasno začrtane trajnostne strategije postavilo ob bok preostalim evropskim junakom trajnosti. Kot je pri tem povedal lastnik in direktor podjetja, so izjemno veseli in ponosni, da so bila njihova dolgoletna prizadevanja na področju strateškega trajnostnega delovanja in razvoja prepoznana tudi na mednarodnem nivoju. »Biti med desetimi junaki trajnosti, izbranimi med več kot 7000 malimi in srednje velikimi podjetji, iz desetih evropskih držav, je veliko priznanje za celotno ekipo Lumarja in druge deležnike podjetja. Trajnost je del našega DNK in smisel delovanja je naša vrednota ter predstavlja ključno smernico našega razvoja in nadaljnjih strateških usmeritev,« je še dodal.