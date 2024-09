Manj baterij, manj delovnih mest

Northvolt namerava v svoji bazi na Švedskem ukiniti 1600 delovnih mest, kar pomeni približno petino njihove svetovne delovne sile. Največji evropski up na trgu baterij za električna vozila se namreč spopada s težavami pri proizvodnji, s šibkim povpraševanjem in s konkurenco iz Kitajske.

Podjetje je prejšnji teden sporočilo, da bo opustilo načrte za veliko širitev tovarne Northvolt Ett v Skelleftei na severu Švedske. Še nekaj tednov prej je podjetje, ki je veljalo za najbolj obetaven start-up na področju načrtovanja in izdelovanja baterij, odstopilo od prvotne poslovne vizije, po kateri je želelo postati vodilno tako v pridobivanju surovin za baterije, njihovem razvoju in proizvodnji kot tudi pri recikliranju izrabljenih hranilnikov energije.

Do prelomnice je verjetno pripeljalo pomanjkanje naročil, saj tudi evropski industriji električnih avtomobilov ne uspeva tako, kot je načrtovala. Močno se je poslabšala dinamika sodelovanja z Volkswagnom, BMW pa je junija umaknil naročilo v vrednosti dveh milijard evrov.

Northvolt je tako prejšnji ponedeljek sporočil, da se bo osredotočil na zapolntev zmogljivosti v že zgrajenem delu tovarne Northvolt Ett, ki je 16 gigavatnih ur (GWh) letne proizvodne zmogljivosti baterijskih celic. Nov projekt, s katerim bi dodali 30 GWh zmogljivosti, so odložili. Trenutno pa proizvedejo manj kot eno gigavatno uro baterij na leto.

INFOGRAFIKA: Delo

Tudi rast povpraševanja po električnih vozilih je počasnejša, kot so predvidevali nekateri v panogi, konkurenca iz Kitajske, ki predstavlja 85 odstotkov svetovne proizvodnje baterijskih celic, pa je huda, kažejo podatki mednarodne agencije za energijo IEA.

»Odločeni smo premagati izzive, s katerimi se soočamo, in izstopiti močnejši in vitkejši,« je ob najavi sprememb v strategiji dejal soustanovitelj in izvršni direktor Northvolta Peter Carlsson. »Zdaj moramo vso energijo in naložbe usmeriti v našo osnovno dejavnost.«

Northvolt še vedno ustvarja izgubo, čeprav je pridobil naročila v vrednosti več kot 50 milijard dolarjev. Izguba je lani dosegla 1,2 milijarde dolarjev, leto prej pa 285 milijonov dolarjev. Največji vlagatelji v Northvolt so avtomobilski proizvajalec Volkswagen, banka Goldman Sachs in investicijski sklad BlackRock.

Nekdanji vodja Evropske centralne banke Mario Draghi je ta mesec opozoril, da Evropa potrebuje veliko bolj usklajeno industrijsko politiko in obsežne naložbe, da bo gospodarsko držala korak z ZDA in Kitajsko.

Švedski premier Ulf Kristersson pa je dejal, da vlada ne bo prevzela deleža v Northvoltu in mu ne bo posojala denarja, čeprav želi, da podjetja, ki se ukvarjajo z zelenimi tehnologijami, uspevajo.