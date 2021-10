Marku Jazbecu nov mandat na Savi Re

»Nadzorni svet Save Re je na svoji današnji seji za novo mandatno obdobje za predsednika uprave Save Re znova imenoval, ki mu petletni mandat poteče 12. maja 2022. Novi petletni mandat predsednika uprave začne teči 13. maja 2022,« so sporočili prek Seoneta. Marko Jazbec, je na nedavni konferenci Izvozniki povedal, da je zeleno že paradigma. Tudi v finančni industriji se z vidika zelena transformacije ogromno govori in dela. Trend segmentacije v smislu ESG se bo dolgoročno nadaljeval. Kot je dejal, je treba vzpostaviti standard, da bodo investitorji jasno vedeli, kdaj investirajo v zeleno. Transparentnost je potrebna tudi v produktih, ki jih zavarovalnice izdajajo, tako v naložbenih zavarovanjih in ostalih zavarovanjih. Jazbec je ob tem še spomnil, na podnebne spremembe. » Spreminjajo se zadeve – v roku 15 let se bo število katastrofalnih dogodkov globalno gledano podvojilo glede na danes – in v kontekstu povečevanja škod bodo morale tudi zavarovalnice odgovoriti s cenami tovrstnih zavarovanj .«, predsednik nadzornega sveta, je ob tem povedal: »Nadzorni svet ocenjuje, da poslovodstvo pod vodstvom Marka Jazbeca zelo dobro opravlja svoje delo in uspešno izvaja začrtano strategijo. Kljub zaostrenim razmeram na kapitalskih trgih tako Sava Re kot Zavarovalna skupina Sava v zadnjih štirih letih pod vodstvom gospoda Jazbeca beležita odlične, pravzaprav izjemne rezultate poslovanja. V teku so že priprave na novo strateško obdobje 2023–2027, zato nadzorni svet meni, da bo s podelitvijo novega mandata gospodu Jazbecu zagotovljena kontinuiteta razvoja družbe in skupine ter nadaljnje gojenje odličnosti.«