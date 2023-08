Matjaž Kovačič na prvi stopnji obsojen

Mariborsko okrožno sodišče je danes v primeru preprodaje delnic elektro podjetij izreklo obsodilno sodbo za nekdanjega prvega moža Nove KBM Matjaža Kovačiča in nekdanjega lastnika Dela Revij Mateja Raščana. Prvega je zaradi zlorabe položaja obsodilo na leto in pol zaporne kazni, drugega pa na leto in štiri mesece zapora.

Sodišče tako ni v celoti sledilo predlogu tožilstva. Specializirana državna tožilka Mojca Petan Žura, ki je sicer tik pred sklenitvijo sojenja še nekoliko modificirala obtožnico, je zaradi zlorabe položaja za Kovačiča namreč predlagala dve leti zapora, za Raščana, ki je imel po njenem mnenju zgolj vlogo pomočnika, pa leto in deset mesecev zapora. Obramba je predlagala oprostilno sodbo.

Obtožnica je obtoženima očitala, da je šlo pri odkupu za okoli 1,7 milijona evrov delnic Elektra Ljubljana, Elektra Primorska in Elektra Celje v lasti družbe Kandela s strani Nove KBM in potem njihovi takojšnji terminski prodaji podjetjema Vinag in M&M Consulting, ki naj za izpolnitev zavez sploh ne bi imela dovolj denarja, dejansko za kreditiranje Raščanove družbe in s tem za financiranje nakupa časopisne hiše Večer.