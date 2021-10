Sojenje preprečil stik z okuženo osebo

Včeraj bi Matej Raščan, ki je bil obsojen v primeru Delo Revije, moral ponovno priti na sodišče. A kot je pojasnil zagovornik Stojan Zdolšek, ga je pol ure pred razpisanim narokom obvestil, da je bil v stiku z okuženo osebo, zaradi česar bo naslednjih štirinajst dni v karanteni. Sodniku tako ni preostalo drugega, kot da narok prestavi.

Izvedenec, ki bi moral natančno razložiti, kako je Raščan porabil 34 milijonov evrov, kolikor naj bi znašalo oškodovanje družbe Delo Revije, je včeraj na ljubljansko okrožno sodišče tako prišel zaman.

Kot smo že poročali, je Matej Raščan krivdo za zlorabo položaja in poslovno goljufijo ob prevzemu družbe Delo Revije priznal in s tožilcem Boštjanom Valenčičem podpisal sporazum o krivdi. V obtožnici mu je specializirano tožilstvo očitalo, da je prek podjetij v svoji neposredni ali posredni lasti prevzel Delo Revije, nato pa kot predsednik uprave z namernim izčrpavanjem, pri čemer si je pomagal z zapletenimi finančnimi potezami, družbo oškodoval za več kot 34 milijonov evrov.

Višje sodišče je za pogrebnika družbe Delo Revije potrdilo štiri leta zapora in mu naložilo, da kazen prestaja na odprtem oddelku zapora na Dobu, razveljavilo pa sodbo v delu, ki mu nalaga plačilo 34 milijonov evrov. Raščanov zagovornik se je namreč zoper ta del sodbe pritožil, višje sodišče pa mu je prikimalo, da okrožno sodišče ni pravilno izračunalo zneska, ki mu ga bo odvzelo. Sklep o odvzemu je bil razveljavljen že dvakrat. Naj povemo, da je Raščan sicer v osebnem stečaju.

Sodišče bo moralo upoštevati tudi obratni denarni tok

Sodišče bo moralo pri ugotavljanju premoženjske koristi, ki jo bo odvzelo, upoštevati tudi obratni denarni tok, torej nakazila, ki jih je družba Delo Revije prejela od Monere, Rašice in nenazadnje od Raščana. Monera je namreč nakazovala določene zneske oziroma vračala kredite, prav tako je Raščan na bančni račun Dela Revij nakazal nekaj denarja.

Vse to bo moralo sodišče upoštevati pri ugotavljanju višine premoženjske koristi oziroma ugotoviti, za koliko se je ta korist s temi nakazili zmanjšala. Ker ni bilo pogojev, da bi narok potekal v njegovi nenavzočnosti, se bo sojenje nadaljevalo 16. novembra.

V ozadju afere, v kateri je padli medijski mogotec oškodoval založniško podjetje, kriminalisti in tožilci preiskujejo tudi obstoj kaznivega dejanja dajanja podkupnin v postopkih odobravanja bančnih posojil, s katerimi je Raščan leta 2007 izpeljal lastniški prevzem.

Marca letos so namreč kriminalisti opravili več hišnih preiskav ter zasegli listine v predkazenskem postopku, povezanem s sumom storitve korupcijskih kaznivih dejanj in zlorabe položaja. »Skupni znesek podkupnin pri odobravanju kreditov presega 250.000 evrov,« so takrat sporočili z ljubljanske policijske uprave.