Mercado libre že latinskoameriški Amazon

Mercado libre lahko brez težav imenujemo latinskoameriški Amazon. Poslovati so začeli leta 1999. Poslovni model vključuje spletno trgovino v skoraj vseh latinskoameriških državah, spletno oglaševanje in njegove analitske funkcije, storitve upravljanja spletnih trgovin ter logistične rešitve za trg, približno tretjino prihodkov pa ustvarijo s storitvami na finančnotehnološkem področju. Družba več kot 95 odstotkov prometa ustvari v Braziliji, Argentini in Mehiki.