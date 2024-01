Pečečnikova Moda Mi&Lan gre pod vodo, voda Costella bo po novem Zala

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je v sanacijo goričkega tekstilnega podjetja Moda Mi&Lan vložil dva milijona evrov ter izplačal zaostale plače in druge obveznosti do zaposlenih, je zaradi pomanjkanja kadra in vrste drugih težav poslovnež Joc Pečečnik sklenil družbo poslati v stečaj. Družbi Costella, ki jo je kupil iz stečaja, pa je zagotovil desetletne pogodbe s kupci in bodo po končani prenovi naprav vodo začeli trgu dobavljati spomladi.

Eden izmed najbogatejših Slovencev, ki je svoje premoženje ustvaril z izdelovanjem igralniških naprav, je avgusta lani postal večinski lastnik tekstilnega obrata v Gornjih Petrovcih. Družbo Moda Mi&Lan je prevzel, ko je prejšnji lastnik Milan Mörec zašel v težave po medijskih poročilih o ponavljajočih se kršitvah delavskih pravic šivilj in drugih delavcev.