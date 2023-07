Na Japonskem znova zagnali najstarejši jedrski reaktor

Na Japonskem so danes znova zagnali enega od jedrskih reaktorjev v elektrarni Takahama na obali Japonskega morja severno od Kjota, ki je z 48 leti najstarejši v državi. Izklopili so ga leta 2011, a so se v luči pred kratkim sprejetega zakona, ki je omogočil podaljšanje obratovanja starih reaktorjev, odločili za ponovni zagon.

Reaktor naj bi začel elektriko proizvajati v sredo, konec avgusta pa naj bi dosegel polno zmogljivost, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Japonski parlament je konec maja sprejel zakon, ki jedrskim reaktorjem omogoča obratovanje tudi prek dosedanje 60-letne omejitve. Po novem so dovoljene izjeme za reaktorje, ki so morali prekiniti obratovanje iz »nepredvidljivih« razlogov. S to potezo želijo odgovoriti na energetske izzive in doseči podnebne cilje.

Nova pravila upravljavcem omogočajo, da pri izračunu skupnega števila let obratovanja reaktorja izključijo obdobja zaustavitve. Vendar pa morajo za to pridobiti dovoljenje japonskega nadzornega organa za jedrsko varnost, zakon pa vključuje tudi ukrepe za okrepitev varnostnih pregledov v starajočih se reaktorjih.

Japonska vlada si tudi sicer prizadeva za oživitev jedrskega sektorja. Ta je po nesreči v Fukušimi, ki jo je leta 2011 povzročil smrtonosni cunami, prenehal delovati. Razpravo o tej temi je oživila svetovna energetska kriza po ruskem napadu na Ukrajino.