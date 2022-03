Najpomembnejših posledic vojne še ne poznamo

V nadaljevanju preberite:

V prvih dneh vojne se je ponovno izkazalo, da ni najbolj nevarno tisto, česar ne moremo vedeti ali napovedati, ampak tisto, za kar verjamemo, da je res, vendar pa v resnici ne drži. V samo nekaj dneh se je tako razblinil mit o genialnem strategu Putinu, o ruski vojaški veličini in nepremagljivosti, mit o brezzobih in neučinkovitih sankcijah in nesposobnosti mednarodne skupnosti, da se poenoti in odločno zoperstavi nasilnežu.