Največjemu osmoljencu pokojnino znižali za 320 evrov

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je lani opravil revizijo več kot pet tisoč odločb o priznani pravici do starostne pokojnine, prejel je tudi 502 pritožbi. Revizija je razkrila napake v manj kot odstotku odločb, najslabše pa jo je odnesel upokojenec, ki so mu sprva izračunano pokojnino znižali za več kot 300 evrov na mesec.