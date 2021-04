Natečaj za evropsko nagrado spodbujanja podjetništva

Šest tekmovalnih kategorij

Javna agencija Spirit Slovenija je objavila javni natečaj za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva za 2021. Podjetja lahko svoje projekte prijavijo do 20. maja. Izvedba natečaja bo potekala na dveh ravneh, najprej na nacionalni in nato še evropski ravni.Šestim projektom, ki bodo na nacionalni ravni ocenjeni z najvišjo oceno znotraj posamezne kategorije, bo Spirit Slovenija izplačala 3000 evrov bruto finančne nagrade in jim omogočila vključitev v tekmovanje na evropski ravni. Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za podelitev nacionalne nagrade, znaša 18.000 evrov bruto, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zmagovalci evropske ravni pa bodo razglašeni na podelitvi, ki bo potekala novembra v Sloveniji.Kot navajajo v Spiritu, javni natečaj prepoznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. K sodelovanju pri natečaju za osvojitev nagrad so vabljeni vsi državni, regionalni in lokalni organi, javno-zasebno partnerstva sklenjena znotraj EU ali s pridruženimi državami v programu COSME ter Veliko Britanijo, ki so z uspešno pobudo pripomogla k spodbujanju gospodarstva na nacionalni, regionalni oziroma lokalni ravni.Letos bodo poleg velike nagrade žirije, ki se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi, nagrade podelili še v šestih tekmovalnih kategorijah, in sicer spodbujanje podjetniškega duha, naložbe v podjetniške spretnosti, izboljšanje poslovnega okolja in podpora digitalnemu prehodu, spodbujanje internacionalizacije poslovanja, podpiranje trajnostnega prehoda ter odgovorno in odprto podjetništvo.