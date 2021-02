Naval Britancev na rezervacije letov in počitnic

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

Takoj, ko je britanski premier Boris Johnson razkril načrt odpiranja države po epidemiji, so Britanci množično začeli rezervirati poletni dopust. Mednarodne rezervacije letov in nočitev so se kar početverile, razkriva Reuters.



Britanski premier Boris Johnson v načrtu sproščanja ukrepov med drugim napoveduje, odprtje vseh šol z 8. marcem, odprtje fitnesov, frizerjev in vseh trgovin do 12. aprila in popolno sprostitev ukrepov do 21. junija. Načrt sproščanja lahko zamakne ali prepreči nova varianta virusa ali težave težave pri cepljenju prebivalcev.



EasyJet ima ta teden na svoji spletni strani kar štirikrat več rezervacij letov kot prejšnji teden, število rezervacij počitnic pa je poskočilo kar za sedemkrat. Tudi turistična agencija TUI ima ta teden kar šestkrat več rezervacij počitnic kot preteklih tednih. Sedemkratno povečanje rezervacij doživlja še en nizkocenovnik Jet2.



Odzvali so se tudi vlagatelji. Cena delnic nizkocenovnega letalskega prevoznika EasyJet se je danes povzpela za sedem odstotkov. V štirih zaporednih dnevih rasti tečaja pa so pridobile kar petino vrednosti. Izvršnemu direktorju irskega konkurenta Ryanair Michaelu O'Learyju se ob tej rasti verjetno nekoliko kolca, kar skupaj z Veliko Britanijo ni iz EU izstopila tudi Irska. Delnica Ryanaira so se namreč v treh dneh rasti povzpele »le« za slabo desetino. Več kot desetino so se po najavi načrta sproščanja ukrepov podražile tudi delnice še enega nizkocenovnega letalskega prevoznika Jet2.



V Easyjetu pravijo, da je največ zanimanja za lete v Španijo in Grčijo. Ker časovnica sproščanja ukrepov še ni povsem trdno določena (spremeni jo lahko nov izbruh ali nova varianta virusa) pa se bo počitniška selitev Britancev začela pozno v Juliju, z izrazito turistično konico avgusta, pravi Bloomberg. Veliko se jih za dopust odloča tudi še septembra.



Upanje Britancev in vlagateljev ima sicer eno napako. Britanci so sicer znani kot veliki zapravljivci in zabavljači, vendar pa so bili v času epidemije prisotni tudi pri nekaj večjih izbruhih okužb in tudi ena do bolj nevarnih variant koronavirusa se je razširila na otoku. Tudi, če bo Velika Britanija odprla svoje meje, se prav lahko zgodi, da bo katera od držav britanskim državljanom priprla vstop. Spomnimo, da sta zaradi nespoštovanja ukrepov in posledičnega porasta epidemije Francija in Španija omejili gostoljubnost britanskim državljanom že avgusta lani.