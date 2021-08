Nemška gospodarska lokomotiva ostaja na visokih vrtljajih

Nemško gospodarstvo po rekordnem juliju tudi avgusta nadaljuje z močno rastjo, ne glede na nekatere omejitve v industrijski proizvodnji, kažejo zadnji podatki IHS Markita. Indeks nabavnih menedžerjev PMI je ta mesec s 60,6 točke sicer rahlo nižji kot julija, a še vedno daleč nad povprečjem (50 točk) in eden najvišjih v zgodovini meritev od leta 1998.



Hitro okrevanje v naši najpomembnejši gospodarski partnerici spremljajo tudi rekordno povečano zaposlovanja (eno najvišjih v zgodovini), rast povpraševanja in visoka raven poslovnega zaupanja. Zagon je še posebej opazen pri storitvah, medtem ko se industrija sooča s pomanjkanjem nekaterih materialov in sestavnih delov, ki občasno povzroča zastoje v proizvodnji.



Analitiki ocenjujejo, da bo nemška gospodarska rast v tretjem četrtletju višja kot v drugem (ko je znašala 1,5 odstotka), opozarjajo pa na stroškovne pritiske in zamude pri dobavah, ki lahko postanejo omejitveni dejavnik v prihodnjih mesecih. Po prvih predvidevanjih nemška inflacija tudi avgusta ostaja visoka in nespremenjena v primerjavi z julijem, ko je na letni ravni presegla tri odstotke.



Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: