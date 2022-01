Nemško gospodarstvo je lani zraslo za 2,7 odstotka

Nemško gospodarstvo je lani glede na leto prej zraslo za 2,7 odstotka. Tako je bil lani nemški BDP še vedno dva odstotka niže kot pred začetkom epidemije leta 2019, je objavil nemški statistični urad Destatis.

Na nemško gospodarstvo je še vedno močno vplivala epidemija in z njo povezani ukrepi, je dejal predsednik Destatisa Georg Thiel: »Kljub pandemiji, ozkim grlom v dobavah in pomanjkanju materiala je nemško gospodarstvo okrevalo po globokem padcu v letu 2020, čeprav še ni doseglo predkrizne ravni.« Dodana vrednost v nemški proizvodnji je lani zrasla za 4,4 odstotka, vendar proizvodnja še vedno zaostaja za predkrizno ravnjo. Nemčija je najpomembnejši slovenski izvozni trg in je tako pomembna tudi za slovensko gospodarsko sliko. Slovensko gospodarstvo je sicer lani raslo hitreje od nemškega in tudi že doseglo predkrizne ravni.

To naj bi Nemčiji uspelo letos, saj naj bi njen BDP po jesenski napovedi evropske komisije zrasel za 4,6 odstotka. A okrevanje najpomembnejšega evropskega gospodarstva je še vedno negotovo. Podjetja se soočajo z ozkimi grli pri dobavah in zaradi omejitev širjenja koronavirusne bolezni, zato grozi, da bo to še eno leto, ki bo za gospodarstvo predstavljalo ustavitve in premike. Čeprav je knjiga naročil nemške industrije polna, ta tako ne more zadostiti povpraševanju, je ta teden dejal predsednik združenja nemške industrije BDI Siegfried Russwurm.

Zlasti podjetja v avtomobilski, električni in strojni industriji trpijo zaradi ozkih grl pri dobavi, ki bodo po napovedih BDI v prihodnjem letu upočasnila ustvarjanje vrednosti za več kot 50 milijard evrov. Pomanjkanje mikročipov, komponent in surovin bi lahko še dolgo vplivalo na proizvodnjo. V BDI so po Russwurmovih pojasnilih previdno optimistični glede gospodarskega okrevanja. Združenje za letos pričakuje 3,5-odstotno gospodarsko rast, nemško tiskovno agencijo povzema STA.