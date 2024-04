Nižji prihodek in dobiček Tesle, a delnica kljub temu navzgor

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je včeraj objavil rezultate poslovanja v prvem četrtletju leta, ki je bilo slabše od pričakovanj. Finančni trgi so pač v pričakovanju realizacije njihovih prihodnjih načrtov.

Prihodki Tesle so v prvih treh mesecih leta znašali 21,3 milijarde dolarjev (lani v tem času 23,3 milijarde), čisti dobiček pa 1,13 milijarde dolarjev (lani 2,51 milijarde). Podjetje je kot vzrok za nazadovanje navedlo, da je globalna prodaja električnih avtomobilov še naprej pod pritiskom, da večina proizvajalcev daje prednost hibridom.

Kot je bilo že prej znano, je Tesla v prvih treh mesecih leta 2024 po svetu dobavila 368.000 avtomobilov, kar je bilo 20 odstotkov manj kot v zadnjem lanskem kvartalu in osem odstotkov manj kot v lanskem prvem četrtletju. Pred kratkim so napovedali, da bodo globalno število zaposlenih (trenutno 140.000) zmanjšali za več kot deset odstotkov, 400 delovnih mest naj bi bilo ogroženih v njihovi tovarni v Grünheideju pri Berlinu.

Kljub temu da sta se promet in dobiček zmanjšala še nekaj bolj, kot so pričakovali finančni analitiki, pa je šla vsaj neposredno po objavi delnica Tesle navzgor. Vzrok je domnevno napoved podjetja, da bo pospešila prihod novih modelov na trg, konkretno že sredi leta 2025, med njimi naj bi bili tudi cenovno bolj dostopni. Kot je pred časom objavila agencija Reuters, naj bi Tesla ukinila dolgo načrtovani in pričakovani projekt »cenejšega« avtomobila, v javnosti znanega kot model 2, na kar se je šef Tesle Elon Musk odzval, da agencija laže.

Včeraj je bilo rečeno, da bodo nove modele izdelovali na obstoječih proizvodnih linijah, obstoječe platforme naj bi kombinirali z nekaterimi novimi elementi. Musk je celo dejal, da bi se njihova proizvodnja utegnila začeti že hitro, ob koncu letošnjega ali v začetku prihodnjega leta. Povsem novo proizvodno tehniko pa naj bi Tesla ubrala za izdelavo t. i. robotskega taksija, o katerem tudi govorijo že kar nekaj časa.