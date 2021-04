NLB bo predlagala izplačilo dividend v obrokih

V nadaljevanju preberite:

NLB bo skupščini delničarjev predlagala, da se 24,8 milijona evrov bilančnega dobička izplača delničarjem v obliki dividend. Izplačilo bo v dveh obrokih. Banka je v revidiranju lanskega poslovanja še malenkost izboljašala lansko poslovanje oziroma učinek prevzema Komercijalne banke.

NLB bo skupščini delničarjev predlagala, da se 24,8 milijona evrov bilančnega dobička izplača delničarjem v obliki dividend. Izplačilo bo v dveh obrokih. Banka je v revidiranju lanskega poslovanja še malenkost izboljšala lansko poslovanje.NLB bo delničarjema na junijski skupščini predlaga izplačilo 1,24 evra bruto dividende na delnico. Prvi obrok v skupnem znesku 12 milijonov evrov (0,6 evra na delnico) bi se izplačal takoj po skupščini delničarjev, drugi obrok v skupnem znesku 12,8 milijona evrov (0,64 evra na delnico) pa po 30. septembru, če plačilo ali prevzem obveznosti plačila drugega obroka ne bi bilo v nasprotju s predpisi, ki trenutno veljajo na domači ravni pri Banki Slovenije.Predlagani znesek predstavlja največji znesek, ki ga trenutno dovoljuje ECB, medtem ko si banka še zmeraj želi za dividende letos razdeliti skupni znesek v višini 92,2 milijona evrov. A za to bo morala pridobiti dovoljenje ECB in sklicati skupščino po 30. septembru. NLB sicer načrtuje v prihodnjih treh letih delničarjem za dividende nameniti več kot 300 milijonov evrov.Redna letna skupščina delničarjev banke naj bi se odvila 14. junija, pri čemer banka načrtuje ob neposredni tudi spletno izvedbo skupščine. Sklic skupščine bo objavljen v začetku maja. Poleg delitve bilančnega dobička bo na dnevnem redu tudi imenovanje novega člana nadzornega sveta, saj se Petru Grozniku izteče mandat.NLB je lani zbrala 299,6 milijona evrov čistih obrestnih prihodkov, kar je šest odstotkov manj kot leto pred tem. Čiste provizije so znašale 170,3 milijona evrov, kar je enako kot predlani. Konec leta prevzeta beograjska Komercijalna banka na prihodke skupine lani še ni imela vpliva.Zaradi epidemije so se lani povzpele slabitve in rezervacije, ki so skupaj znašale 71,1 milijona evrov, medtem ko je bančna skupina predlani skupaj napravila vsega milijon evrov slabitev in rezervacij. Na povečani slabitve je delno že vplival tudi kreditni portfelj Komercijalne banke.Zato pa je konsolidacija in prevrednotenje prevzema polepšalo čisti dobiček bančne skupine, ki je lani znašal 269,7 milijona evrov, kar je 39 odstotkov več kot predlani. Revidirani podatki poslovanja so malenkost boljši kot predhodno objavljeni nerevidirani . Brez učinka prevzema bi čisti dobiček NLB lani dosegel 141,3 milijona evrov, kar bi bilo 27 odstotkov manj kot predlani, je še razvidno iz objavljenega letnega poročila.