NLB in Krka dokazujeta stabilnost

Konec leta je priložnost za kratko primerjavo domačega trga z mednarodnimi. Domači delniški trg, merjen prek indeksa SBITOP, je v zadnjem desetletju imel več kot 12-odstotni letni donos in v letošnjem letu dodal 16 odstotkov.

Ta rast je primerljiva s donosom nemškega indeksa DAX in ameriškega S&P 500. Kljub visoki rasti domačih delnic, vključenih v SBITOP, ostaja domači trg v primerjavi z razvitimi trgi in regijo relativno ugoden. Kazalnik P/E indeksa SBITOP je z vrednostjo osem za skoraj polovico nižji od nemškega DAX, kjer je ta vrednost 16, pri tem pa dividendni donos domačega trga pri šestih odstotkih ostaja krepko višji v primerjavi z nemškim in ameriškim trgom.

Dobri rezultati Krke in NLB

Po skoraj zaključeni sezoni devetmesečnih poslovnih poročanj izstopata novomeška Krka in NLB. NLB, s tržno kapitalizacijo 1,6 milijarde evrov, se za letošnje celotno leto nasmiha dobiček okoli pol milijarde evrov, Krka pa s tržno kapitalizacijo 3,5 milijarde evrov za letos napoveduje 300 milijonov evrov dobička. Delnice Krke imajo kazalnik P/E trenutno 11,14, NLB pa 3,65.

NLB je s prevzemom Summit Leasinga še dodatno okrepila svoj položaj, kar ni le krepitev na slovenskem lizinškem trgu, temveč tudi možnost za vstop na hrvaški trg. Summit Leasing ima namreč po nakupu družbe Mercedes-Benz Leasing Hrvatska aktivno licenco na Hrvaškem. Pri tem nakup makedonskega Generali Investments, ki so ga opravili NLB Skladi, kaže na širitev NLB tudi v Severni Makedoniji.

Skratka, NLB dalje uresničuje svoje ambicije širitve in uspešnega poslovanja, kar potrjujejo tudi z dobrimi rezultati za tretje četrtletje in napovedjo drugega dela izplačila letošnjih dividend v decembru. Tržna kapitalizacija NLB ostaja nizka v primerjavi z dobičkom, kar predstavlja priložnost za vlagatelje. Dodatno, regija, v kateri NLB posluje, doživlja gospodarski razvoj z napovedmi rasti nad povprečjem EU.

Inovativnost in rast

Krka v letošnjih prvih devetih mesecih prav tako izstopa s prihodki 1,34 milijarde evrov, kar je osem odstotkov več kot lani, in z dobičkom 235,6 milijona evrov. Z novimi izdelki in investicijami kaže Krka na inovativnost in rast. Načrti za prodajo 1,85 milijarde evrov in čisti dobiček 310 milijonov evrov za prihodnje leto so obetavni.

Tako Krka kot NLB dokazuje stabilnost in priložnosti za rast slovenskega gospodarskega prostora, kar privlači domače in mednarodne vlagatelje. NLB in Krka, skupaj s podjetji, kot so Petrol, Sava Re, Telekom Slovenije in Luka Koper, predstavljajo pomemben del portfelja dividendnih naložb.

Avtor je lastnik delnic NLB in Luke Koper.