NLB za dividende manj kot desetino dobička

V nadaljevanju preberite:

Največja slovenska banka bo 14. junija izvedla skupščino delničarjev, na kateri bodo delničarji lahko sodelovali tako neposredno kot tudi na daljavo. Dividende se bodo delničarjem izplačale v dveh, mogoče celo v treh delih.

Največja slovenska banka bo 14. junija izvedla skupščino delničarjev, na kateri bodo delničarji lahko sodelovali tako neposredno kot tudi na daljavo.NLB zaradi omejitev regulatorjev, povezanih z zadostno kapitalsko trdnostjo, vlagateljem ponuja, da se za dividende nameni 24,8 milijona evrov, kar pomeni 1,24 evra bruto na delnico. Pa še to izplačilo bo v dveh delih.Prvi del v znesku 12 milijonov evrov (0,6 evra bruto na delnico) bi vlagatelji prejeli takoj po skupščini. Drugi del bo NLB izplačala delničarjem 18. oktobra, če bo izplačilo dovoljeno s takrat veljavnimi predpisi: »Uprava je upravičena in dolžna delno ali v celoti preklicati izplačilo drugega obroka dividende in s tem delno znižati skupni znesek bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividend, le v primeru, če bi bilo izplačilo ali prevzem obveznosti izplačila drugega obroka dividende v nasprotju s predpisi,« je zapisala največja slovenska banka v sklicu skupščine.Ob tem še opozorimo, da je tudi presečni datum lastništva za izplačilo drugega obroka oktobra. Do drugega obroka bodo tako upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo 15. 10. 2021.Bilančni dobiček NLB sicer znaša kar 342 milijonov evrov, potem ko so delničarji zaradi omejitev izplačil brez dividend ostali že lani. NLB je letos že razkrila, da bo v prihodnjih treh letih za dividende razdelila več kot 300 milijonov evrov, pri čemer bi NLB lahko tudi letos sklicala še eno skupščino in predlagala dodatno izplačilo, če bodo odpravljene trenutne omejitve izplačil, ki so povezane z vplivom epidemije na finančno stabilnost bank. Uprava je namreč ob objavi letnega poročila napovedala, da želi delničarjem letos za dividende razdeliti 92,2 milijona evrov NLB je lani ustvarila 269,7 milijona evrov, kar je 39 odstotkov več kot predlanskim. Vendar pa je rast posledica prevrednotenja beograjske Komercijalne banke ob vključitvi v skupino, ki jo je NLB prevzela konec lanskega leta. Brez učinka prevzema bi čisti dobiček NLB lani dosegel 141,3 milijona evrov, kar bi bilo 27 odstotkov manj kot predlanskim.