Nova Adria ne bo rešila kongresnega turizma

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek bo danes predstavila prihodnje ukrepe za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije, ki jih načrtuje ministrstvo. Poleg ministrstva za gospodarstvo, ki ga vodi Matjaž Han, so menda tudi na njenem ministrstvu naklonjeni ustanovitvi novega letalskega prevoznika.

V torek so koaliciji predstavili analizo o letalski povezljivosti Slovenije, končno besedo o ustanovitvi nacionalnega prevoznika naj bi imela vlada.

Direktor družb Melkom in Fabce Matej Eljon in Jože P. Damijan iz svetovalne družbe Grant Thornton Advisory bosta danes predstavila analizo podatkov o letalski povezljivosti Slovenije v obdobju od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2022 z napovedjo do 31. oktobra letos ter njene ekonomske učinke. Sodelovala bosta tudi člana medresorske skupine Tanja Šarabon in Rok Marolt, ki bosta predstavila poročilo o opravljenem delu in sklepe v zvezi z izboljšanjem letalske povezljivosti Slovenije, ki jih skupina predlaga ministrstvu za infrastrukturo.

Pripravili smo odgovore o tem, ali je ustanovitev nacionalnega prevoznika smiselna in koliko nas bo to stalo. Podatki kažejo, da ljubljansko letališče po epidemiji okreva najpočasneje v Evropi, manj je tudi letalskih turistov, a nov nacionalni prevoznik ne bi rešil vse turistične dejavnosti. Ustanavljanje družbe bi trajalo leto ali dve in bi po nekaterih ocenah stal okoli sto milijonov evrov, družba pa bi verjetno ustvarjala poslovno izgubo.