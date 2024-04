Nova kriza nepremičninskega trga?

Število tržnih prodaj stanovanj v večstanovanjskih stavbah se je lani na ravni države zmanjšalo za 15 do 20 odstotkov, število prodaj stanovanjskih hiš pa za 20 do 25 odstotkov (v primerjavi z 2021 se je število prodaj stanovanj in hiš zmanjšalo za 25 do 30 odstotkov), medtem pa cene še naprej rastejo, v poročilu za leto 2023 ugotavlja Geodetska uprava RS (Gurs). Rast je sicer precej manjša kot leto prej (kolikšna je, smo pisali v članku Cene nepremičnin v Sloveniji gor, v Nemčiji močno dol).

Na ravni države so v 2023 cene stanovanjskih hiš zrasle za devet odstotkov, stanovanj v večstanovanjskih stavbah za šest odstotkov, medtem ko so cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb osem odstotkov višje. V absolutnih številkah to pomeni, da se je srednja cena stanovanja na ravni države zvišala za 210 evrov na 2610 evrov za kvadratni meter.

Za vsak kvadratni meter tudi 360 evrov več

Najdražji je bil kvadratni meter stanovanja v analitičnem območju Ljubljana, 3990 evrov (od tiste v 2022 je 40 evrov višja). Obala je s 3890 evri za kvadratni meter na tretjem mestu, medtem ko se je na drugega zavihtelo Alpsko turistično območje. Cena se je v primerjavi z 2022 zvišala za 350 evrov na 3930 evrov za kvadratni meter.

Cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah so bile v letu 2023 v Ljubljani v povprečju 3,2-krat višje kot v Beli Krajini, cene stanovanjskih hiš pa 6,3-krat. Cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš pa so bile v Ljubljani v povprečju več kot 30-krat višje kot v Prekmurju, kjer so praviloma najnižje.

Več kot tri tisoč evrov je bilo treba odšteti za kvadratni meter stanovanja še v Severni okolici Ljubljane (3270 evra), Kranju z okolico (3100 evrov) in Južni okolici Ljubljane (3090 evrov). Izpostavljamo še cene za nekaj analitičnih območij, ki smo jih izbrali v uredništvu: Maribor – 2130 evrov (+90 evrov), Celje – 2180 evrov (+50 evrov), Nova Gorica, Vipavska dolina in Brda – 2590 evrov (+360 evrov glede na leto prej), Novo mesto z okolico – 2530 evrov (+300 evrov), Prekmurje – 1300 evrov (+160 evrov), Bela Krajina – 1260 evrov (+160 evrov).

Prihaja nepremičninska kriza?

»Ob upadanju števila transakcij, rekordnih cenah nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo se zdi, da smo že dosegli vrh nepremičninskega cikla in prehajamo v fazo upočasnitve oziroma ohlajanja trga na ravni celotne države,« ugotavlja Gurs. Pri tem opozarja, da visoke cene in obrestne mere še naprej zmanjšujejo plačilno sposobno povpraševanje prebivalstva in tudi investicijsko povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah, zato pričakujejo zmanjševanje števila nepremičninskih transakcij tudi letos.

»Če se bo upadanje števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami z nezmanjšano močjo nadaljevalo tudi letos, bomo lahko govorili o novi krizi nepremičninskega trga,« so zapisali v poročilu. Nadaljujejo, da je pričakovati, da se bo visoka rast cen stanovanjskih nepremičnin v tem primeru zmanjšala, ponekod se pričakuje stagnacija, lahko pa se zgodi tudi upad cen, predvsem na sekundarnem trgu: »Zaradi premajhne ponudbe novih stanovanj in zazidljivih zemljišč v največjih mestih, predvsem v Ljubljani, ki narekuje trende na slovenskem nepremičninskem trgu, pa hipnega velikega padca cen nepremičnin ne gre pričakovati.«