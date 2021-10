Novartis razmišlja, kaj z lastnikom Leka

Farmacevtski koncern Novartis, pod okrilje katerega poleg Sandoza sodi tudi slovenski Lek, je v tretjem letošnjem četrtletju ustvaril 13 milijard dolarjev (11,2 milijarde evrov) čistih prihodkov od prodaje, kar na letni ravni pomeni šestodstotno rast. Zagnal je strateški pregled Sandoza, pri čemer so odprte »vse možnosti«, tudi odprodaja. Odločitev bo znana do konca prihodnjega leta.

Novartis je proizvajalec inovativnih zdravil, njegova enota Sandoz pa proizvaja generična zdravila, takšna, ki jim je potekla patentna zaščita. Sandoz zbere okrog deset milijard dolarjev prihodkov na leto, kar je petina vseh prihodkov Novartisa. Lastništvo Sandoza veča kapital Novartisa, ki bi ga lahko vložil v področja, ki omogočajo večjo rast, denimo cepiv na podlagi tehnologije mRNA ​ (ta se uporabljajo proti covidu-19). Spomnimo, Novartis je v začetku leta 2019 že razmišljal o odprodaji generične divizije Sandoz, a se to takrat ni zgodilo.

Kako posluje Novartis

Novartis je količinsko prodajo v tretjem četrtletju povečal za devet odstotkov, rast prihodkov pa je bila nekoliko nižja zaradi pritiska na cene. Dve odstotni točki je odnesla tudi generična konkurenca, je skupina zapisala v sporočilu za javnost.

Dobiček iz poslovanja je znašal 3,2 milijarde dolarjev, kar pomeni 34-odstotno rast. Ta je predvsem posledica višjih prodajnih prihodkov in nižjih odpisov. Čisti dobiček pa je z 2,8 milijarde dolarjev narasel za 43 odstotkov.

So pa iz Novartisa včeraj sporočili tudi, da začenjajo »strateški pregled« enote Sandoz. Ta bo vključeval preverbo vseh možnosti, od ohranitve posla do ločitve, z namenom maksimirati vrednost za delničarje, so zapisali v sporočilu za javnost. Možnosti je več: prodaja konkurentom, prodaja finančnim vlagateljem ali kotacija na borzi. Na trgu generičnih zdravil poteka konsolidacija. Največje podjetje je Viatris, sledita Sandoz in Teva, med večjimi pa so še Perrigo, Sun Pharma in Aurobindo.

Novartis je leta 2019 že odprodal enoto Alcon, in sicer prek borze. Prodali so tudi večino poslov, ki jih je Sandoz imel v ZDA. To pomeni, da imajo izkušnje s tovrstnimi posli.

Sandoz je od julija do septembra letos v medletni primerjavi zmanjšal prihodke od prodaje za odstotek, na 2,4 milijarde dolarjev. Bolj kot tekoči rezultati Novartis zanimata dolgoročna zmožnost rasti prodaje in višina marž. Te so v generični industriji pod pritiskom, saj, denimo, vlade posameznih držav pritiskajo na višino cen. Večino generičnih zdravil kupijo državne zdravstvene zavarovalnice.

Novartis preučuje, kaj narediti s Sandozom. Lek je znan po obvladovanju tehnološkega procesa proizvodnje zdravil. Generična farmacevtska industrija se združuje.

Lek trden člen v Sandozu

Lek je sicer trdno zasidran v skupini Sandoz, znan je predvsem po dobrih proizvodnih zmogljivostih in strokovnjakih na področju proizvodnje. Se pa tudi on spreminja. Nedavno so se z Biontechom dogovorili, da bodo pakirali cepivo proti covidu-19 v Ljubljani (vsaj 24 milijonov enot na leto), preoblikuje pa se tudi Lek. Tako so v procesu opuščanja proizvodne lokacije na Prevaljah.