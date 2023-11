Novembra najnižja inflacija v zadnjih dveh letih

Na letni ravni smo imeli novembra 4,9-odstotno inflacijo, kar je najnižja rast cen v zadnjih dveh letih. V istem mesecu prejšnjega leta je bila inflacija desetodstotna, prejšnji mesec pa je znašala 6,9 odstotka, so naknadno sporočili iz državnega statističnega urada (Surs), saj zaradi izpada internetne povezave podatkov niso mogli objaviti na spletu ob 10.30.

Cene storitev blaga so se v povprečju zvišale za 7,4 odstotka cene blaga pa za 3,6 odstotka. Najbolj, za 1,1 odstotne točke, so letno inflacijo zvišale za 6,2 odstotka višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Sledile so podražitve v skupini rekreacija in kultura, te so k inflaciji dodale 0,7 odstotne točke, ter podražitve v restavracijah in hotelih s prispevkom 0,6 odstotne točke.

Po drugi strani so bila cenejša kot pred letom dni trda goriva (za 26,4 odstotka), inflacijo so ublažila za 0,4 odstotne točke.

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin znižale za odstotek. Največji vpliv na mesečno deflacijo je imela nižja končna cena elektrike – ta se je zaradi oprostitve plačevanja prispevka OVE in SPTE znižala za 18,8 odstotka ter k deflaciji prispevala 0,8 odstotne točke. Znižale so se tudi cene trdih goriv (za 8,7 odstotka), nastanitvenih storitev (za 4,2 odstotka), naftnih derivatov, zdravstva in počitniških paketov.

Po drugi strani so se v zadnjem mesecu podražili sadje (za 3,1 odstotka), različni rekreacijski predmeti, vrtnarjenje in male živali (za 2,4 odstotka), tobak (za 2,2 odstotka) ter oblačila in obutev (za 0,8 odstotka).