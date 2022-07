Novi predsednik OZS je Blaž Cvar

Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) bo prihodnja štiri leta vodil gostinec Blaž Cvar. Na današnji volilni skupščini OZS je zanj glasovalo 52 od prisotnih 92 poslancev. Za mesto prvega obrtnika se je potegovalo osem kandidatov.

Kot so sporočili iz zbornice, je Blaž Cvar v predstavitvi pri vodenju zbornice izpostavil spoštljivost, dostojanstvo in odprtost za dialog. »Nobenih težav ne bom imel stališča zbornice predstavljati navzven. Bistveno je, da smo tukaj zaradi naših članov. Dajem vam zavezo, da bom svojemu poslanstvu predan v celoti,« je med drugim poudaril novoizvoljeni predsednik OZS.

Poleg Cvara so bili kandidati še Branko Goričan, Marko Kajzer, Alojz Kovšca, Ivan Meh, Bogdan Oblak, Peter Pišek in Bojan Železnik. Volitve so se izvedle v dveh krogih. V prvem krogu sta največ glasov dobila Blaž Cvar in Bogdan Oblak, ki sta se nato pomerila v drugem krogu.

Cvar je v svojem volilnem programu med drugim izpostavil številne izzive, ki so pred nami. »Čas je, da se ozremo proti novim generacijam in s tem k novim izzivom. To nam bo odpiralo nove priložnosti in zagotavljalo pogoje, da se naša vizija in poslanstvo ohranjata. Prav to bo učinkovalo širše, saj bo vitalna, privlačnejša in predvsem še bolj v stroko usmerjena in usposobljena zbornica zagotovilo za vaše zadovoljstvo. In tistih novih, ki bodo v naših vrstah našli tisto, kar jim bo koristilo in kar potrebujejo,« je med drugim zapisal v svojem programu.

Cvar je po izvolitvi predstavil tudi člane novega upravnega odbora OZS. To so postali: Peter Pišek, Zoran Simčič, Bogdan Oblak, Mojca Andolšek, Henrika Zupanc, Verica Banfi, Smiljan Škarica, Srečko Kunst, Aleš Seidel, Andrej Papež, Jernej Bortolato, Marko Gorjak, Tomaž Sodnik, Marjan Koren in Jernej Dolinar. Direktor OZS ostaja Danijel Lamperger.

»Od novega predsednika pričakujem, da bo zbornico vodil pošteno in transparentno. Le tako bodo člani ohranili zaupanje v zbornico. Želim si, da bomo čez štiri leta imeli še močnejšo zbornico in s še večjim številom članov,« je pred glasovanjem med drugim poudaril zdaj že nekdanji predsednik OZS Branko Meh. Zbornico je vodil dva mandata oziroma devet let, ob zdaj pa je prejel tudi naziv častnega člana OZS.

Na seji so bili izvoljeni tudi člani nadzornega odbora OZS. Predsednik NO je postal Aleš Pulko. Za člane nadzornega odbora pa so bili izvoljeni Sandra Gomboc, Nataša Mikulin, Marko Dolinšek in Andrej Kos.