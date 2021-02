Nujne nove oblike financiranja

V nadaljevanju preberite:

Banke so od začetka epidemije podjetjem in posameznikom odobrile odloge posojil v skupni vrednosti 2,5 milijarde evrov. Večina moratorijev se izteče aprila in maja, toda ker so razmere še vedno slabe, iztek obdobja prinaša kar nekaj podjetjem veliko težav. Bo država omogočila razmeram prilagojene rešitve?