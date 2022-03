Občinski razvoj na kredit

V nadaljevanju preberite:

Komunalni dolg oziroma dolg občin je lani prvič presegel milijardo evrov. Pri občinskem dolgu gre v grobem za naravni, štiriletni cikel. Čim bližje so volitve, tem bolj intenzivne so investicije, saj župani v volilnem letu želijo pokazati, kaj so naredili, hočejo upravičiti ponovno izvolitev. V prihodnjih dveh letih se bodo občine razdolževale. Še vedno se namreč uspešnost župana meri v kilometrih cest, vodovodih, čistilnih napravah, optičnih kablih. Redke so občine, ki so infrastrukturno urejene in se župani lahko ukvarjajo z izboljševanjem kakovosti bivanja, denimo večjimi vlaganji v kulturo, družbene dejavnosti, socialo.