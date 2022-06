Obvezno skladiščenje v tujini bo še podražilo plin

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za infrastrukturo so pripravili predlog sprememb zakona o oskrbi s plini, ki prenaša v slovenski pravni red tudi evropsko uredbo o skladiščenju plina. Stroka je opozorila, da je zaveza za skladiščenje plina že tako spremenila trg, da so cene plina poleti višje kot pozimi. Plin za skladiščenje je treba namreč kupiti poleti. To bo ogrozilo ekonomičnost dobav plina in povzročilo tudi višje stroške.