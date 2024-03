Od čebel, kave, rož do lovcev

Družba Celjski sejem bo čez dober teden gostila tradicionalne marčne sejme, ki imajo bogat spremljevalni program. Na sejmih Altermed&Flora, Festivalu kave Slovenija, Dnevih lovstva, Dnevih športnega strelstva in ApiSlovenija se bo predstavilo 253 razstavljavcev iz 18 držav ter 120 Ekošol.

Sejem Altermed&Flora pripravljajo že 18. zapored, obiskovalcem bodo na voljo izdelki in storitve alternativne medicine in naravne samooskrbe. Lahko bodo kupili različne sadike, se izobrazili o pripomočkih in vzgoji rastlin, poseben poudarek bo pri uporabi biognojil za trajnostno in ekološko vrtnarjenje. Tudi tokrat sejem spremlja bogat spremljevalni program s številnimi predavanji, pripravljajo tudi različne terapije in vadbe.

Pod okriljem Altermeda se bo na celjskem sejmišču predstavilo 120 Ekošol s projekti Odgovorno s hrano. V soboto, 16. marca, bodo šole tudi tekmovale v pripravi zdravih jedi, jedi bodo obiskovalci lahko tudi poskusili in glasovali zanje. Dan kasneje bodo z Aktivom kmečkih žena Slovenije pripravili še tekmovanje v kuhanju telečje obare.

Na novinarski konferenci so sodelujoči predstavili, kaj se bo dogajalo na petih marčnih sejmih, na katere lahko pridete z eno, skupno vstopnico. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Vse dni bo na sejmišču dišalo tudi po kavi. Pripravljajo mednarodno tekmovanje, v katerem se bodo tekmovalci pomerili v preizkušanju kave, izbrali bodo dve najboljši, ju pražili do popolnosti, nato pa pripravili kavo. Na tem sejmu se bodo predstavljali tudi slovenski proizvajalci džina, ponudniki slaščic, čajev in butičnih vin.

Sejem z najdaljšo tradicijo pa je ApiSlovenija. Gre za največji strokovni čebelarski dogodek v Evropi, letos že 47. po vrsti. Kot je povedala Lidija Senič iz Čebelarske zveze Slovenije, pričakujejo več kot 50 razstavljavcev. Tik pred čebelarsko sezono bodo čebelarji lahko kupili vse potrebno, srečanje pa je namenjeno tudi pridobivanju novih znanj in izkušenj. Pripravljajo predavanje o pridelavi čebeljega voska, o dobrih praksah vzreje čebel, pa tudi predavanje o azijskem sršenu, je dejala Seničeva: »V Evropo prihaja iz jugovzhodne Azije. Pri nas ga še ni, je pa že v Italiji, od koder prihaja predavatelj, ki bo pojasnil, kako se soočajo s tem.«

Drugič pripravljajo tudi sejem Dnevi lovstva, na katerem bo najnovejša ponudba opreme, pripomočkov, pripravljajo tudi tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža. Matija Janc iz Lovske zveze Slovenije pa je dodal, da bodo imeli tudi strelišče. Streljanje je povezano tudi z novim sejmom, to so Dnevi športnega strelstva. Prvi tovrstni sejem pri nas pripravljajo s Strelsko zvezo Slovenije, Slovensko zvezo za praktično strelstvo in Lokostrelsko zvezo. V Celjskem sejmu obljubljajo, da se bodo obiskovalci lahko srečali tudi z vrhunskimi športniki tega športa.