Od odpornosti k regeneraciji poslovanja

Ključna beseda zadnjih nekaj let je bila odpornost, zdaj pa je to postala regeneracija. Regeneriranje poslovanja ni samo prestrukturiranje in reševanje izzivov. Raziskava podjetja Kearney je pokazala, da kar 56 odstotkov izvršnih direktorjev z vsega sveta meni, da njihove trenutne transformacije poslovanja ne delujejo. Zakaj je temu tako, preberite v članku.