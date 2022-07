Oddaja hotelov v Ljubljani je okrepila poslovne rezultate družbe Equinox

Nepremičninska družba Equinox, ki je prepoznavna po lastništvu več hotelov v centru Ljubljane, je danes predstavila rezultate poslovanja v prvem polletju. Kot pravi direktor za finance in partner v družbi Peter Krivec, čiste prihodke od prodaje zdaj dosegajo predvsem iz naslova najemnin, saj so hotele oddali v dolgoročni najem. »V drugem četrtletju so dosegli 1.635.000 evrov prihodkov, glede na lani pa to predstavlja 8,9-odstotno rast,« pojasnjuje. Equinox, obenem tudi prva nepremičninska družba, ki kotira na slovenski borzi, je izpostavila izvedbo prestrukturiranja poslovnega modela, s čimer naj bi hkrati zmanjšali tudi tveganje za delničarje in zagotovili večjo stabilnost poslovanja.

»Uspešno nam je uspelo oddati vse hotelske nepremičnine v dolgoročno najemno razmerje tujim strateškim partnerjem; na eni strani Grupo Hotusa, na drugi strani Mogotel Hotel Group, ki bosta dolgoročna najemnika in strateška partnerja na področju hotelskih nepremičnin,« je povedal Matej Rigelnik, partner in direktor družbe Equinox Nepremičnine.

Equinox je v prvem polletju vstopil v tri projekte, s katerimi pravijo, da širijo nabor drugih tipov nepremičnin. Tako so, denimo, vstopili v projekt gradnje stanovanj v Kočevju, s tem ko so oddali hotelske nepremičnine, pa naj bi organizacijsko, korporativno in finančno prestrukturirali celotni poslovni model družbe. Rigelnik glede slednjega poudarja, da se lahko primerja s poslovnim modelom družb v tujini, »torej kjer je nepremičninska dejavnost striktno ločena od operativne dejavnosti, nepremičninske družbe pa se tako ukvarjajo izključno z nepremičninsko dejavnostjo, in ne z operativnim vodenjem posla«.

Matej Rigelnik FOTO: Črt Piksi/Delo

Napoved stabilizacije poslovanja

Na prvi nepremičninski družbi, ki kotira na slovenski borzi, glede novega poslovnega modela med drugim pravijo, da so si zdaj zagotovili večjo stabilnost in znižali tveganje za delničarje. S podpisom dolgoročnih najemnih pogodb naj bi znižali predvsem volatilnost in stabilizirali poslovanje. »Bili smo podvrženi vsem vrstam tveganja, povezanih s tržnim tveganjem in s tem, kaj se dogaja na trgu hotelskih nočitev. Ta nihajnost je bila precej velika, to se je poznalo tudi v obdobju covida, z dolgoročnimi najemnimi pogodbami pa smo ta poslovni model stabilizirali,« razlaga partner in direktor Equinoxa.

Glede na to, da gre pri Equinoxu za nepremičninsko družbo, ki je v slovenskem prostoru tako rekoč nov tip ekonomskega subjekta, je Rigelnik poudaril še način njihovega delovanja. V tem smislu razlaga, da imajo v lasti nepremičnine, ki jih dajejo v najem, iz naslova oddaje v najem pa prejemajo najemnino. Za opravljanje te dejavnosti nastajajo določeni stroški, razlika med temi stroški in prejetimi najemninami se nato vrne investitorjem v obliki dividende. »Imamo tudi v statutu zapisano, da se devetdeset odstotkov tekočega dobička delničarjem vrne v obliki dividende,« dodaja. Podrobnosti najema smo na Delu predstavili že pred enim tednom, ko je družba Equinox sklenila dogovor o oddaji premoženja.

Na vprašanje, ali zaradi oddaje hotelov v družbi pričakujejo višje dividende, Krivec najprej spomni, da so že ob objavi četrtletnih rezultatov sporočili, da družba Equinox letos zaradi določenih zakonskih omejitev, vezanih na delitev družbe, dividend na žalost ne more izplačati. Ob tem še odgovarja, da strateški cilj družbe ostaja izplačilo dividend v višini približno 50 odstotkov vrnjenih sredstev, ki izhajajo iz dejavnosti (FFO). »Mi smo strateški načrt oziroma letni načrt za poslovanje letošnjega leta objavili. Takrat smo predvidevali za letošnje leto FFO v višini 2,65 evra. Mislim, da lahko rečemo, da ta načrt bo dosežen, vezano tudi na dogodke oddaje hotelov mednarodnim verigam in zelo verjetno tudi nekoliko presežen. Gotovo bo imela dolgoročna najemna pogodba dolgoročen in tudi kratkoročen pozitiven vpliv na višino dividende, ki jo bomo lahko izplačali. Strateški cilj je nekako 50 odstotkov FFO, koliko bo ta znesek in kdaj ga bomo izplačali, pa mislim, da v tem trenutku še ne moremo čisto točno reči. Interes družbe pa je, da se izplačilo dividende opravi čim prej v prihodnjem letu,« je še napovedal.

Okrepili ključni kazalnik nepremičninskih družb

Poštena vrednost delnice Equinoxa je konec junija znašala 63,6 evra, kar predstavlja več kot 12-odstotno rast glede na ocenjeno vrednost konec prvega poletja lani, ko je ta znašala nekaj več kot 56 evrov. Rigelnik glede tega izpostavlja, da je rast v tekočem obdobju v veliki meri posledica dolgoročno oddanih nepremičnin tujim strateškim partnerjem.

Finančne podatke prvega polletja je predstavil direktor za finance in partner v družbi Peter Krivec: »Čisti prihodki od prodaje, ki jih družba dosega, so predvsem iz naslova najemnin; se pravi čiste najemnine. Te so v drugem četrtletju dosegle 1.635.000 evrov, kar glede na lani predstavlja 8,9-odstotno rast. Kazalnik, ki je za nas najbolj pomemben in ga najbolj spremljamo, je FFO (Funds From Operations oziroma vrnjena sredstva, ki izhajajo iz dejavnosti družbe). To je najširše spremljani kazalnik nepremičninskih družb. Računa se kot čisti poslovni izid, h kateremu se prišteje amortizacija in od katerega se odštejejo ali prištejejo vsi enkratni dogodki. V drugem četrtletju je znašal 69 centov, kar je glede na leto prej približno 40-odstotno povečanje,« opiše zadnjih šest mesecev.

Ker gre za nepremičnine, ki so že dalj časa v lasti družbe oziroma so bile predhodno v lasti Union Hotelov, so te nepremičnine že močno zamortizirane. Knjigovodska vrednost je zato nižja od ocenjene poštene vrednosti, pravijo v družbi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Z vidika bilance stanja Krivec razlaga, da je najbolj pomembna ocenjena neto vrednost sredstev, ki je konec junija znašala 63,60 evra na delnico. »Torej, če delnica kotira na Ljubljanski borzi z današnjo ceno 48 evrov, to pomeni, da kotira z določenim diskontom na ocenjeno pošteno vrednost sredstev. V družbi Equinox sicer računovodsko evidentiramo nepremičnine po modelu nabavne vrednosti, ki jih amortiziramo. Ker gre za nepremičnine, ki so že dalj časa v lasti družbe oziroma so bile predhodno v lasti Union Hotelov, so te nepremičnine že močno amortizirane, zato celotna knjigovodska vrednost znaša 56 milijonov, medtem ko znaša ocenjena, poštena vrednost kar 130 milijonov,« poudarja Krivec, ki pri tem še dodaja, da je rast neto vrednosti sredstev posledica prejetih najemnin v letošnjem letu ter tudi izdelane nove ocene vrednosti in nakupov določenih novih nepremičnin, predvsem poslovnih prostorov v stavbi Delo.