Omejitev mandata direktorjem davčnih uradov

Ministrstvo za finance je pripravilo predloga sprememb zakona o davčnem postopku in zakona o finančni upravi. Spremembe jasneje opredeljujejo posamezne pravice zavezancev in prinašajo poenostavitve nekaterih postopkov. Bolj opazne pa bodo spremembe delovanja finančne uprave. Kakšna bodo pooblastila in obveznosti davčnih inšpektorjev? Bodo kaznovani za slabo delo? Kako se spreminja organizacija delovanja finančne uprave? Bodo direktorji uradov navadni državni uradniki ali funkcionarji?