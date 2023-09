Omogočati razvoj energetsko učinkovitih avtonomnih vozil

V svetu, kjer se tehnologija razvija s svetlobno hitrostjo, obstajajo podjetja, ki ne le sledijo trendom, ampak jih tudi ustvarjajo. Nvidia, ustanovljena v zgodnjih 90. letih, je eno izmed podjetij, ki še naprej postavljajo temelje za digitalno prihodnost. Od začetne osredotočenosti na grafičnih procesnih enotah za igralne konzole in računalnike do pionirskega dela na področju umetne inteligence, avtonomnih vozil in računalniškega vida, je Nvidia postala več kot le tehnološko podjetje; postala je vizionar, ki oblikuje način, kako razumemo in uporabljamo tehnologijo.

Nvidia je v zadnjih letih razširila svojo produktno paleto na številna področja, vključno z avtonomnimi vozili, umetno inteligenco in podatkovnimi centri. Foto Nvidia via Reuters

Z vključevanjem načel trajnostnega razvoja Nvidia ne le povečuje svojo tržno vrednost, ampak tudi pozitivno vpliva na družbo. Medtem ko se podjetja in potrošniki vse bolj osredotočajo na trajnost, Nvidia postavlja zgled, kako lahko tehnološki gigant deluje odgovorno ter pozitivno prispeva k doseganju neto ničelnih zavez drugih podjetij. V dobi, kjer je informacija kraljica in digitalizacija neizogibna, so podatkovni centri postali »hrbtenica in možgani« globalnega informacijskega omrežja. Ti možgani digitalnega sveta shranjujejo, obdelujejo in prenašajo ogromne količine podatkov, kar omogoča vse od preprostih spletnih poizvedb do kompleksnih računalniških simulacij. Vendar pa ta tehnološka moč prihaja z davkom na okolje. Podatkovni centri so med največjimi porabniki električne energije na svetu. Po nekaterih ocenah lahko en sam podatkovni center porabi toliko električne energije kot majhno mesto. S koncem Moorovega zakona bodo tradicionalni pristopi za zadovoljitev nenasitnega povpraševanja po večji računalniški zmogljivosti zahtevali nesorazmerno povečanje stroškov in električne energije. Hkrati bo potreba po upočasnitvi učinkov podnebnih sprememb zahtevala učinkovitejše podatkovne centre, ki že zdaj porabijo več kot 200 teravatnih ur energije vsako leto ali približno dva odstotka svetovne porabe energije. Nvidia je v zadnjih letih razširila svojo produktno paleto na številna področja, vključno z avtonomnimi vozili, umetno inteligenco in podatkovnimi centri. Podjetje se zaveda pomena energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, zato v svoje izdelke in rešitve implementira različne tehnologije za bolj učinkovito rabo energije. Tu je nekaj primerov, kako se pri podjetju Nvidia tega lotevajo.

Arhitektura grafičnih kartic: Nvidia nenehno izboljšuje arhitekturo svojih grafičnih kartic, da bi povečala zmogljivost ob manjši porabi energije. Na primer, arhitekture, kot so Turing, Ampere ter Grace Hopper, prinašajo izboljšave v FLOPS/Watt, kar pomeni večjo računalniško moč z manjšo porabo energije.

Podatkovni centri in umetna tehnologija: Nvidia ponuja sisteme, kot sta A100 Tensor Core GPU in Nvidia DGX, ki so optimizirani za visoko zmogljivost in učinkovitost v podatkovnih centrih, ki so pogosto veliki porabniki energije. Avtomobilski sektor: Z rešitvami, kot je Nvidia Drive, podjetje omogoča razvoj energetsko učinkovitih avtonomnih vozil. V raziskavi univerze MIT so ugotovili, da če bi bili vsi avtomobili na cesti avtonomni, bi se poraba goriva zmanjšala za 18 odstotkov, emisije CO 2 za 25 odstotkov ter hitrost potovanja za 20 odstotkov.

Programske rešitve: Nvidia razvija tudi programske rešitve, kot so CUDA in cuDNN, ki omogočajo bolj učinkovito izvajanje algoritmov in s tem manjšo porabo energije.

V svetu, kjer se tehnološki napredek pogosto meri v gigahercih, teraflopsih in petabajtih, se hitro spregleda ključna komponenta: trajnost. Nvidia ni le pionir na področju grafičnih procesnih enot in umetne inteligence, ampak tudi vodja v iskanju ravnovesja med močjo in odgovornostjo. Z inovacijami, ki segajo od visoko učinkovitih arhitektur grafičnih kartic do rešitev za avtonomna vozila in podatkovne centre, podjetje ne le postavlja nove standarde v računalniški moči, ampak tudi v energetski učinkovitosti.