Oproščeni pišejo: Mirko Krašovec napoveduje knjigo

Tiskovna konferenca Velimirja Cugmasa, Mirka Krašovca in Bogomirja Kovača. FOTO: Janez Tomažič/Delo



Krašovec ne kuha zamere



Izsiljeni stečaj Zvonov



Kovač in Mencinger o okvirju

»Gospodje bil procesiran v tako imenovani aferi Betnava,« je povedal njegov odvetnikin dodal, da je proces trajal osem let. Mirko Krašovec med procesom ni dajal izjav, po procesu pa je napisal knjigo. Je nekdanji ekonom mariborske nadškofije in direktor podjetja Gospodarska rast.Spomnimo, Mirko Krašovec je bil na prvi stopnji obsojen na tri leta in je že začel prestajati zaporno kazen. Nato je bilo prestajanje prekinjeno, na drugi stopnji pa je bil pravnomočno oproščen . Po oprostilni sodbi je Cerkev nakazala možnost njegove rehabilitacije.Nato so odprli zadevo Mladinska knjiga, kjer pa je bil tudi pravnomočno oproščen »Vesel sem, da se po desetih letih lahko spet vidimo in spregovorimo,« pravi. »V medijih sem spremljal poročanja, zdi se mi, da je bilo to korektno. V času krize je manjkalo, da bi vsi stopili skupaj. Rezultat bi bil drugačen. Ljudje žal nismo bili zreli, saj je kriza nastopila nepričakovano. Ne kuham zamer do nikogar, tudi zagrenjen nisem,« pojasnjuje Krašovec. »Ogromno dokumentacije se je nabralo, sam sem pred zaključno redakcijo napisal 600 strani.«»Afera 2011 je bila konstrukt in umetno povzročena. Ta manipulacija je bila uvožena. Med naše nelojalne partnerje so se ugnezdili judeži. Namen afere je bil, da se prepreči reševanje podjetij Zvon Ena in Zvon Dva holding. Krizo so povzročili nelojalni poslovni partnerji iz Slovenije in Italije, predvsem Vatikanske banke. Objava članka Sveti bankrot leta 2011 je mejnik med reševanjem obeh holdingov. Po objavi članka je bila javnost zastrupljena. Glavni oškodovanec je Nadškofija Maribor, pa tudi mali delničarji, ki so v Zvonove holding vložili certifikate,« razlaga Mirko Krašovec. Po njegovi oceni – tu povzema cenitev KPMG – sta imela oba holdinga za 40 milijonov več premoženja kot dolgov.Knjiga je še v redakciji, bosta pa svoja pogleda prispevala dr.in dr.. Mencinger bo opisal notranje dejavnike, denimo, kako je prišlo do finančnega sistema, ki smo ga takrat imeli s poudarkom na sprostitvi kreditiranja. Bogomir Kovač osvetljuje mednarodni kontekst.