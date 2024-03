Oživljanje načrtov o logističnem centru v Beltincih

V nadaljevanju preberite še:

Luka Koper in Občina Beltinci, kot kaže, oživljata idejo o izgradnji mednarodnega logističnega centra v omenjeni prekmurski občini. V ta namen so se februarja letos predstavniki Luke in Komune Beltinci sestali tudi s predstavniki ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. A medtem ko se lokalna skupnost že nadeja, da bi lahko novo naložbo postavili v petih letih, so v pristaniški družbi glede teh načrtov bolj previdni.