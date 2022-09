Paneli prihajajo iz Kitajske

Obnovljivi viri energije, predvsem sonce, so pomemben del odgovora na vprašanje, kako doseči zeleni prehod in se otresti odvisnosti od fosilnih virov. V Evropi je nujnost prestrukturiranja še poudarila vojna v Ukrajini, ki je pripeljala v zamrznitev odnosov z Rusijo in prekinitev ustaljenih dobav virov energije, predvsem plina.

Evropska unija želi izkoriščati več sončne energije, hkrati pa doseči, da se bo povečal delež sestavnih delov in naprav za elektrarne, ki jih proizvedemo na stari celini. Kako realistično je to pričakovanje, glede na to, da v Evropi sestavimo manj kot tri odstotke vseh fotovoltaičnih modulov, ki jih na svetu vgradijo v nove elektrarne?

Evropa je v zaostanku

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) si je vodilno mesto v izdelovanju osnovnih gradnikov za fotovoltaiko že zdavnaj priborila Kitajska. Še več, svojo vlogo krepi tudi zadnja leta, ko se v Evropi bolj sistematično govori, da bi se moral vsaj del proizvodnje vrniti »domov«.

Kitajska je že leta 2010 proizvedla večino svetovnih sončnih panelov, v zadnjih 12 letih pa se je njen povprečni delež v dobavni verigi sončnih panelov povečal s 55 na 84 odstotkov.

Prav tako je še naprej vodilna na področju naložb, saj izpelje skoraj dve tretjini svetovnih naložb v nove sončne elektrarne. V prvi polovici leta 2022 je Kitajska na tem področju investirala 41 milijard dolarjev, kar je 173 odstotkov več kot leto prej.