Petrol delničarjem obljublja razdelitev polovice dobička

Kakšna bo dividendna politika?

Slovenija, Srbija, Hrvaška

Petrol za leto 2025 načrtuje 180 milijonov evrov čistega dobička in 336 milijonov evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), predvideva nova strategija družbe od 2021 do 2025, ki jo je včeraj potrdil nadzorni svet. Čisti dobiček naj bi se tako skoraj podvojil, EBITDA pa zvišal za tretjino.Naložbe v omenjenem obdobju naj bi dosegle 698 milijonov evrov, od tega bodo več kot 35 odstotkov naložb namenili energetski tranziciji in s tem zmanjševanju ogljičnega odtisa. Znotraj preostalih investicij bodo glavnino sredstev namenili širitvi in nadgradnji maloprodajne mreže ter digitalizaciji poslovanja. »Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju,« pravijo v Petrolu, kjer računajo na okrevanje v obliki črke V.Predvidevajo, da bodo z doseganjem postavljenih ciljev krepili dolgoročno finančno stabilnost skupine Petrol: »S stabilno dividendno politiko bomo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike. Ciljna dividendna politika v strateškem obdobju 2021–2025 je 50 odstotkov čistega dobička skupine, upoštevajoč investicijski cikel, kazalnike skupine in dosežene cilje.«Iz strategije izhaja, da se bo Petrol osredotočal na svojo osnovno dejavnost zagotavljanja preskrbe z energenti, saj na tem področju v povezavi z energetsko transformacijo vidijo velik potencial in priložnosti, prav tako pa si bodo s trajnostno usmeritvijo prizadevali za zniževanje emisij.V tem strateškem obdobju ostajajo prisotni na vseh trgih s fokusom na Slovenijo, kjer bodo utrdili vodilni položaj energetske družbe in vodilnega partnerja v energetski tranziciji, Hrvaško, kjer bodo prek prodajne mreže širili portfelj strank na področju energentov in storitev energetske tranzicije in investirali v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ter Srbijo, kjer bodo povečevali tržni delež v prodaji energentov. Število bencinskih servisov nameravajo s 500 povečati na 627. Spomnimo, da je Petrol pred kratkim sklenil pogodbo za odkup hrvaškega Croduxa , s čimer bo skupina pridobila 91 bencinskih servisov.Še naprej bodo razvijali in krepili prisotnost na področju dobave in prodaje zemeljskega plina in elektrike, prodaje utekočinjenega naftnega plina ter projektov energetske učinkovitosti. Pomemben steber ostaja tudi razvoj novih rešitev na področju elektromobilnosti in storitev mobilnosti: »Na področju mobilnosti se skupina Petrol osredotoča na dva segmenta. Prvi je vezan na polnilno infrastrukturo, kar pomeni vzpostavitev, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil ter zagotavljanje storitve polnjenja. Drugi segment pa predstavljajo storitve mobilnosti, kot so poslovni najem, elektrifikacija voznih parkov ter storitev upravljanja voznih parkov.« Število polnilnic za električna vozila naj bi se tako povečalo s 171 na 1575.