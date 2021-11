Po Ribiču še danes Novšak, nato Golob

Razrešeni predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič, ki bo to odločitev nadzornikov izpodbijal na sodišču, je znova ponovil, da je končni cilj kadrovskega vrtiljaka predsednik uprave Gen-I Robert Golob. A ta je skoraj nedotakljiv, če na svojem položaju ostane predsednik uprave Gen energije Martin Novšak. Nameni politike se bodo tako najbrž pokazali že na popoldanski seji nadzornega sveta Gen energije.

Družba Gen-I, ki je zagotovila, da do poletja ne bo dražila elektrike, zraven pa ima rekordne dobičke, je v polovični lasti Gen energije in polovični lasti družbe Gen EL. Ta je v polovični lasti Gen-I, po četrtino pa imata v lasti Elektro Ljubljana in Gen energija. Ravno postopek prodaje deleža v Gen EL je razlog za razrešitev Ribiča, ki pa zagotavlja, da je vse delal po predpisih in redno obveščal tako nadzornike kot SDH, kaj se dogaja.

Martin Novšak podpira Roberta Goloba, zato se mu maje stol. FOTO: Igor Zaplatil

Jutri dopoldne je na vrsti najprej seja nadzornega sveta Gen EL. Ta bo predvidoma dal navodila direktorici Gen EL Martini Pohar, kako naj glasuje na skupščini Gen-I, ki bo sledila. V nadzornem svetu Gen EL sta predsednika uprav Elektra Ljubljana in Gen energije (Ribič in Novšak), zraven pa sta tudi dva zaposlena v Gen-I. Skupščina Gen-I mora o podpori ali koncu mandata Roberta Goloba glasovati soglasno, sicer sklep ne velja in je treba skupščino ponoviti.

To je tudi razlog, da je, kot smo izvedeli neuradno, prvi na vrsti za odstrel ravno Novšak. Nadzornike Gen energije vodi Cvetko Sršen, neuradno pa nadzorni svet obvladujeta NSi in SMC.

Lastništvo Gen EL, ki sicer nima zaposlenih, se je že večkrat spremenilo. Najprej je polovični delež imel Petrol, potem Gorenjska banka, ob četrtinskih deležih Gen energije in Elektra Ljubljana, nato je polovični delež od banke kupil Gen-I. Tudi Ribič pravi, da je to finančna naložba, ki je podvojila vrednost, tudi po oceni SDH. Če ta naložba prinaša visoke donose, je za naložbe bolj ugodno najeti posojilo kot prodati delež. Prodaja pod ceno bi bilo kaznivo dejanje, meni Ribič.