Pohod slovenskih podjetij na Balkan

V nadaljevanju preberite:

Po tem ko so pred leti številne hrvaške in srbske družbe prevzele večja slovenska podjetja, denimo Mercator, Drogo Kolinsko, Fructal, Žito, sta se zdaj zgodili dve večji investiciji v obratni smeri. NLB je kupila tretjo največjo srbsko banko Komercijalno banko, Petrol pa hrvaškega naftnega trgovca Crodux. Koliko investicij imajo slovenska podjetja na Balkanu? Kaj so razlogi za to? Kaj o priložnostih za slovenska podjetja pravi strokovnjak za to regijo Borut Šuklje?