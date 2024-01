Poiskati je treba poti, ko bo trajnostna izbira postala tista lažja, udobnejša

V nadaljevanju preberite:

Thomas Kolster je postal prepoznaven po tem, ko je v knjigi Goodvertising (2010) zagovarjal spremembo koncepta oglaševanja. Predstavljanje in pozicioniranje blagovnih znamk bi moralo preseči tradicionalni okvir marketinga (povečanje prodaje) ter komunicirati načela trajnosti, družbene odgovornosti in etičnih poslovnih praks.

Koncepti, ki jih pred dobrim desetletjem marsikje v vrhovih velikih podjetij niso jemali resno, kvečjemu so jih sprejemali s prizanesljivim začudenjem, postajajo danes bolj opazni, poslovno sprejemljivi in upoštevani. V to podjetja – med drugim – silijo otipljive posledice podnebnih sprememb, vseeno pa preobrazba od koncepta družbene odgovornosti do celostnega trajnostnega ravnanja poteka prepočasi, je prepričan sogovornik.