Kitajski startup DeepSeek je po­vzročil pravcati tehnološki vihar z lansiranjem najnovejšega modela umetne inteligence deep­seek V3, ki po zmogljivosti in natančnosti tekmuje z vodilnimi ameriškimi modeli, kot so chatgpt, meta AI in gemini. Še bolj presenetljivo je, da je DeepSeek razvil ta napredni model z uporabo omejenih finančnih sredstev in infrastrukture, kar je pretreslo največje igralce v svetu modelov UI. Politične reakcije na kitajski preboj so bile silovite.

DeepSeekova najnovejša različica modela umetne inteligence naj bi bila razvita z manj kot šestimi milijoni evrov vložka. Za primerjavo: OpenAI je za razvoj svojih modelov porabil več sto milijonov, Meta pa letno vloži več milijard evrov.

Poleg tega je DeepSeekov model, za razliko od modelov največjih ameriških konkurentov, odprtokodni, kar omogoča široko uporabo ter nadaljnji razvoj drugih podjetij in raziskovalcev.