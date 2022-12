Polmilijardna dokapitalizacija HSE

Holding slovenske elektrarne (HSE) potrebuje skoraj polmilijardno dokapitalizacijo. Vlada je 17. novembra odobrila 300-milijonsko dokapitalizacijo HSE. To tranšo dokapitalizacije je država vplačala danes, do 15. novembra bo vplačala še drugo tranšo dokapitalizacije v višini 192 milijonov evrov, so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH).

O tem, da bo HSE potreboval dokapitalizacijo, smo v Delu že poročali. Namen dokapitalizacije v obliki naknadnih vplačil kapitala RS v družbo HSE je premostitev likvidnostnega primanjkljaja Skupine HSE in zagotovitev njenega stabilnega delovanja. Skupina HSE se je v zahtevni finančni situaciji znašla zaradi spleta negativnih dejavnikov, povezanih z energetsko krizo, zgodovinsko nizke hidrologije v letošnjem letu, ustavitve TEŠ zaradi stisnitve enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje in nezmožnosti dobave zadostnih količin lignita ter zmanjšane pripravljenosti komercialnih bank za dodatno financiranje kratkoročnih likvidnostnih potreb, so sporočili iz SDH.

Ta bo zasledoval cilj, da se celotni znesek naknadnih vplačil kapitala vrne ustanovitelju najkasneje do konca leta 2024 ali celo prej, če bo poslovanje skupine to omogočalo, so še dodali.

Vlada na tiho prižgala zeleno luč za 300 milijonov evrov

Vlada je 17. novembra odobrila dopolnjeni letni načrt upravljanja za letos, ki energetskim družbam zagotavlja do 300 milijonov evrov za finančno stabilnost. Takrat po seji vlade o tem niso poročali. Zakaj ne, smo že v petek vprašali na finančno ministrstvo, a odgovora doslej še nismo prejeli. Po tem, ko smo o dokapitalizaciji spraševali tudi SDH in HSE, so sporočilo o dokapitalizaciji objavili danes.