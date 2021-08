Pomemben je tudi dokaz o »zdravju« lastnega podjetja

V nadaljevanju preberite:

Tveganju neplačila pri poslovanju s kupci se ni mogoče povsem izogniti, pravijo v Prvi bonitetni agenciji. Ga je pa mogoče omejiti s pravočasno bonitetno presojo obstoječih in predvsem potencialnih poslovnih partnerjev. Da bi svojim strankam omogočila sodobno, natančno in do uporabnika prijazno preverjanje bonitet poslovnih partnerjev doma in v tujini, je Prva bonitetna agencija razvila lastno spletno aplikacijo ebonitete.si, izdeluje pa tudi poglobljena bonitetna poročila za tuja podjetja z vsega sveta. O tem je tekla beseda z vodjo prodaje v Prvi bonitetni agenciji, Primožem Potočnikom.