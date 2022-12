Pomorskemu prevozu se obeta počasna rast

V nadaljevanju preberite:

Pomorski prevoz, s katerim je povezano kar 80 odstotkov svetovne trgovine, si je letos v količinskem smislu opomogel in se vrnil na raven iz leta 2019, pred izbruhom covida-19. Vendar pa so posledice epidemije neprijetne in v obdobju gospodarskega zastoja, ki ga že čutimo, bo njihovo reševanje velik izziv.

Potem ko se je obseg pomorske trgovine v letu 2020 znižal za 3,8 odstotka, je v letu 2021 zrasel za 3,2 odstotka in dosegel 11 milijard ton. Letos naj bi se rast upočasnila na 1,4 odstotka in na približno tej ravni ostala tudi v letu 2023.