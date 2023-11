Posojila v evrodeželi in pri nas na ledu

V nadaljevanju preberite:

Kombinacija visokih posojilnih obrestnih mer in gospodarskega ohlajanja klesti kreditno povpraševanje v evrodeželi in tudi pri nas. Zadnji podatki Evropske centralne banke za oktober kažejo, da se je obseg posojil podjetjem v evrskem območju celo medletno skrčil, in sicer za 0,3 odstotka – kar se je zgodilo prvič po juliju 2015. Močno pa se umirja tudi rast posojil gospodinjstvom, ki so se na območju evra medletno povečala le za simboličnih 0,6 odstotka.

